Smilegate et Absurd Ventures préparent un open-world AAA dans l’univers de A Better Paradise

De la série audio au AAA

Pour comprendre un minimum de quoi on parle, il est nécessaire de préciser, ou rappeler, ce qu’est A Better Paradise. Annoncé en 2023 aux côtés de American Caper, un autre projet, il s’agit d’une œuvre transmedia créée par Absurd Ventures qui a commencé par être une série audio de 12 épisodes intitulée A Better Paradise Volume One: An Aftermath.

L’histoire traite d’une équipe de scientifiques ayant élaboré tout un monde numérique, avant de faire machine arrière suite aux phénomènes inquiétants qu’un tel développement a pu engendrer. Hélas, c’est trop tard, le monde ainsi que la super-intelligence ayant grandi à l’intérieur n’ont pas dit leur dernier mot.

Eh bien de cette licence va découler un open-world très ambitieux, ont révélé Sung Joon-ho, CEO de Smilegate, et ce bon vieux Dan Houser, à la tête de Absurd Ventures. Nous en sommes au tout début du développement, Houser est à l’écriture et à la direction créative, épaulé par Lazlow et Michael Unsworth, et avec Greg Borrud pour diriger la production.

Un projet développé par des vétérans de l’industrie

Cet ancien manager chez Niantic et co-fondateur de Pandemic Studios aura avec lui une équipe composée de personnes de moult horizons. De Treyarch à Bungie en passant par Insomniac Games, ce sont visiblement des profils expérimentés qui s’occuperont de ce AAA.

On vous passera les paroles hyper optimistes et remplies de superlatifs des deux parties impliquées dans ce projet, mais Houser nous assure que nous nous trouvons devant une expérience entièrement nouvelle. Joon-ho confirme quant à lui que Smilegate aidera à ce que le succès puisse être mondial et que la boîte cultive un ADN centré sur la vision des développeurs.

Écoutez, on ne demande qu’à être agréablement surpris, mais tout est à faire pour ce jeu A Better Paradise, dont on ne sait rien d’autre. D’ailleurs, Dan Houser, en tant qu’ancien de Rockstar ayant fait sa vie ailleurs, ferait mieux d’éviter de sortir « une Mindseye », comme on pourrait dire maintenant dans le milieu.