Cygames annonce Project GAMM avec des premières images

Plus tôt dans la semaine, on apprenait via le Weekly Famitsu que Cygames (Granblue Fantasy) avait démarré un nouveau projet en compagnie de Kenichiro Takaki, créateur de la série Senran Kagura, avec une équipe composée de l’illustrateur Mogumo, Shirou Sagisu à la musique et Kiyoshi Arai en tant que designer. Après l’annonce, le studio a partagé plus de détails sur ce Project GAMM, avec quelques images en plus.

Un projet encore bien mystérieux

On ne sait pas encore beaucoup de choses sur le jeu si ce n’est qu’il sera visiblement orienté PvP, et qu’il est décrit comme un jeu d’action à destination des consoles. Les premières images montrées sur le site officiel permettent de nous en dire un peu plus sur l’univers et l’ambiance du titre, qui mettra en avant des mages qui lutteront les uns contre les autres.

Pour le moment, on ne sait pas sur quelles plateformes arriver ce Project GAMM, ni quand. Il faudra certainement attendre encore quelques semaines/mois avant d’en apprendre plus sur le jeu.