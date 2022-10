Cyberpunk Edgerunners : Aucune deuxième saison n’est prévue par les équipes

Avec Cyberpunk Edgerunners, la cote de popularité de Cyberpunk 2077 est montée en flèche, pour atteindre des scores jamais vus depuis le lancement du jeu. La série a été plus que salvatrice pour le titre de CD Projekt Red, puisqu’elle a initié un nouveau public à cet univers tout en donnant envie à celles et ceux qui avaient déjà testé le jeu de lui redonner une chance, après quelques patchs qui ont fait du bien à l’expérience. Cependant, même si l’anime a connu un succès indéniable, aucune suite n’est prévue.

Une histoire qui n’aura pas de suite

C’est ce qu’a confirmé le manager de la branche japonaise de CD Projekt, Satoru Honma, chez Famitsu (traduit par VGC), qui vient couper court à tout espoir d’avoir une saison 2 pour Cyberpunk Edgerunners :

« Personnellement, j’aimerais continuer à travailler avec des studios japonais pour produire plus d’animes à l’avenir, en partie parce que nous avons reçu de très bons retours. Cependant, juste pour être clair, Cyberpunk: Edgerunners était prévu comme un standalone, donc il n’y a pas de choses telles que « nous travaillons sur la saison 2 en coulisses ». Même si nous pouvions faire plus d’animes à l’avenir, je ne sais pas si ce serait la saison 2 ou quelque chose de complètement différent. »

Bon, on ne va pas se mentir, ce n’est pas une surprise. L’anime ne prête pas forcément à une suite, même s’il est possible d’imaginer le studio Trigger explorer cet univers avec d’autres personnages et une intrigue différente. Mais pour l’instant, ce n’est vraiment pas au programme.