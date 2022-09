Cyberpunk 2077 : Plus d’un million de joueurs quotidiens, CD Projekt Red remercie les fans

CD Projekt Red peut définitivement adresser un grand merci au studio Trigger et à Netflix. L’engouement autour de l’anime Cyberpunk Edgerunners avait déjà été notable durant le week-end dernier, mais il est encore plus visible aujourd’hui, maintenant que davantage de spectateurs ont terminé la série. Edgerunners s’est présentée comme étant une vitrine de luxe pour le jeu, en plus d’être une œuvre à part qui a été unanimement saluée, de quoi relancer les ventes et l’activité autour du jeu comme jamais.

Each day of this week Night City has been visited by 1 million players, both new and returning.

We wanted to use this opportunity to thank you for being with us and playing the game. Thanks, Chooms! 💛 pic.twitter.com/zqggblztF8

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 21, 2022