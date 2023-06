Cyberpunk 2077 : L’extension Phantom Liberty sortira le 26 septembre prochain à 29,99 €

Night City ouvre à nouveau ses portes à la rentrée

C’est désormais officiel, Phantom Liberty sera disponible sur Cyberpunk 2077 dès le 26 septembre prochain, uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

On retrouvera ici V et Johnny Silverhand dans le quartier de Dogtown, un des endroits les plus dangereux de Night City. Une histoire inédite nous est promise, mêlant espionnage, intrigue politique et violence, avec un personnage incarné par Idris Elba (un agent infiltré du FIA, Solomon Reed) qui devrait être de la plus haute importance. Votre but sera ici de sauver la Présidente des Nouveaux États-Unis d’Amérique, rien que ça. On retrouvera également de nouvelles armes et compétences (avec même un nouvel arbre de capacités, Relic), en plus de voitures inédites.

On apprend également que l’extension sera vendue au prix de 29,99 €. Un prix qui n’est certes pas donné, mais CD Projekt Red nous a habitué à des extensions massives avec The Witcher 3, ce qui nous laisse penser que Phantom Liberty sera du même acabit.