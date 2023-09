Cyberpunk 2077 : Voici les configurations PC recommandées pour jouer à l’extension Phantom Liberty

Lors de sa sortie, la version PC de Cyberpunk 2077 n’aura pas réussi à convaincre, la faute à des imperfections d’optimisation notoires, qui ont peu à peu été rattrapées au fil des mises à jour. Même si le jeu date maintenant d’il y a trois ans, il faut tout de même une machine assez bien équipée pour pouvoir profiter du titre dans les meilleures conditions, et cela sera encore plus vrai pour son extension Phantom Liberty. Quelques jours avant le lancement de cette dernière, on sait enfin à quoi s’attendre sur PC avec des premières configurations partagées par CD Projekt Red.