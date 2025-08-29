75% des ventes de la version Switch 2 de Cyberpunk 2077 proviennent de la version physique du jeu

On le voit lors de chaque bilan trimestriel sur toutes les régions du monde, le marché du dématérialisé continue de progresser d’année en année, au détriment du physique. Certains marchés montrent quelques signes de résistances, comme le marché français, mais la tendance reste encore globale, poussée par une industrie qui souhaite de plus en plus se focaliser sur des versions numériques. Alors on s’étonnera de voir que dans ce contexte si particulier, la grande majorité des ventes de Cyberpunk 2077 sur Switch 2 proviennent de sa version physique.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 26/09/2023

Sur le même thème

Cyberpunk 2077 : la mise à jour 2.3 introduit la conduite autonome, de nouveaux véhicules et de nombreuses améliorations

pc
ps5
xbox series
stadia
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Cyberpunk 2077 : la mise à jour 2.3 introduit la conduite autonome, de nouveaux véhicules et de nombreuses améliorations

La série Cyberpunk Edgerunners aura bien droit à une saison 2, avec un tout nouveau casting

pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : La série Cyberpunk Edgerunners aura bien droit à une saison 2, avec un tout nouveau casting

Un autre anime dans le style de Cyberpunk Edgerunners pourrait être annoncé en juillet lors de l’Anime Expo

pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Un autre anime dans le style de Cyberpunk Edgerunners pourrait être annoncé en juillet lors de l’Anime Expo

Cyberpunk 2077 tiendra entièrement sur cartouche sur Switch 2, sans téléchargement nécessaire

pc
ps5
xbox series
stadia
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Cyberpunk 2077 tiendra entièrement sur cartouche sur Switch 2, sans téléchargement nécessaire
