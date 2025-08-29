75% des ventes de la version Switch 2 de Cyberpunk 2077 proviennent de la version physique du jeu
On le voit lors de chaque bilan trimestriel sur toutes les régions du monde, le marché du dématérialisé continue de progresser d’année en année, au détriment du physique. Certains marchés montrent quelques signes de résistances, comme le marché français, mais la tendance reste encore globale, poussée par une industrie qui souhaite de plus en plus se focaliser sur des versions numériques. Alors on s’étonnera de voir que dans ce contexte si particulier, la grande majorité des ventes de Cyberpunk 2077 sur Switch 2 proviennent de sa version physique.
Une cartouche pleine, qui attire les collectionneurs
À l’heure où la grande majorité des jeux Switch 2 en provenance d’éditeurs tiers se contentent de game-key cards en tant que version physique, demandant ainsi un téléchargement supplémentaire, CD Projekt Red a réussi l’exploit de faire tenir tout Cyberpunk 2077 dans une seule cartouche. Un travail d’optimisation qui a sans doute demandé du temps, mais qui paye.
Le studio polonais révèle (via VGC) que la version physique de son jeu représente 75,4% des ventes sur Switch 2, contre 24,6% pour l’édition numérique. Une donnée qui est à coupler avec celle indiquée par Circana il y a quelques semaines, qui estimait que Cyberpunk 2077 avait réalisé la meilleure performance commerciale sur Switch 2 à ce jour, pour ce qui est des éditeurs tiers (hors jeux Nintendo donc).
Si cette version physique s’est si bien vendue, en dehors du fait qu’il y avait visiblement un appétit pour Cyberpunk 2077 sur Switch 2, on pourra sans doute estime que c’est en partie car CD Projekt Red a fait le choix de ne pas recourir à la pratique de la game-key card. Un cas rare, qui montre qu’il y a tout de même toujours un public prêt à acheter des jeux dans ce format traditionnel, du moins sur une console de Nintendo.
