75% des ventes de la version Switch 2 de Cyberpunk 2077 proviennent de la version physique du jeu

Une cartouche pleine, qui attire les collectionneurs

À l’heure où la grande majorité des jeux Switch 2 en provenance d’éditeurs tiers se contentent de game-key cards en tant que version physique, demandant ainsi un téléchargement supplémentaire, CD Projekt Red a réussi l’exploit de faire tenir tout Cyberpunk 2077 dans une seule cartouche. Un travail d’optimisation qui a sans doute demandé du temps, mais qui paye.

Le studio polonais révèle (via VGC) que la version physique de son jeu représente 75,4% des ventes sur Switch 2, contre 24,6% pour l’édition numérique. Une donnée qui est à coupler avec celle indiquée par Circana il y a quelques semaines, qui estimait que Cyberpunk 2077 avait réalisé la meilleure performance commerciale sur Switch 2 à ce jour, pour ce qui est des éditeurs tiers (hors jeux Nintendo donc).

Si cette version physique s’est si bien vendue, en dehors du fait qu’il y avait visiblement un appétit pour Cyberpunk 2077 sur Switch 2, on pourra sans doute estime que c’est en partie car CD Projekt Red a fait le choix de ne pas recourir à la pratique de la game-key card. Un cas rare, qui montre qu’il y a tout de même toujours un public prêt à acheter des jeux dans ce format traditionnel, du moins sur une console de Nintendo.