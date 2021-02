Cyberpunk 2077 : Une faille rend dangereuse l’utilisation de mods

Cyberpunk 2077, c’est un running-gag qui en fait rire certains et pleurer d’autres. Il faut dire que sa sortie ne s’est pas déroulée comme prévu, entre une version PC qui ne remplissait pas entièrement ses promesses (on vous renvoie à notre test), et un portage consoles tout simplement imbuvable. Enfin nous ne vous apprenons rien. Voyons plutôt, aujourd’hui, la raison à la fois amusante et déprimante pour laquelle le titre fait à nouveau parler de lui.

Un pas en avant, deux pas en arrière

Ce qui est à la fois amusant et affligeant avec Cyberpunk 2077, c’est que depuis sa sortie il ne se passe pas une semaine sans qu’il vienne squatter l’actualité du jeu vidéo. Seulement voilà, vous n’êtes probablement pas sans savoir que c’est rarement pour y annoncer de bonnes nouvelles. Quoique, ne soyons pas mauvaises langues, la semaine dernière le développeur mettait en ligne des outils de modding officiels pour faciliter la tâche aux intéressés.

Il ne fallut pas attendre bien longtemps, une semaine tout juste, pour que cette même bonne nouvelle tourne une nouvelle fois à la blague involontaire. En effet, nous apprenions ces dernières heures sur Twitter, de la bouche de CD Projekt Red, que l’utilisation de mods n’est pas parfaitement sûre en raison d’une faille. Une petite faille de rien du tout, qui permettrait aux mods amateurs de lancer des lignes de code sur votre ordinateur… la porte ouverte à beaucoup de dérives en somme.

Le développeur ne se veut pas alarmiste pour autant, mais demande aux joueurs de rester prudents et de ne pas télécharger de mods dont le créateur serait inconnu. Il faudra attendre une énième mise à jour avant que ce problème soit corrigé. Et bien sûr, étant donné la masse de correctifs attendus, il reste difficile de déterminer quand les joueurs PC pourront jouer en toute sécurité aux mods amateurs de Cyberpunk 2077.