Cyberpunk 2077 accueille des outils de modding officiels

Cela fait plus d’un mois et demie que Cyberpunk 2077 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, pourtant il est toutes les semaines en bonne place dans l’actualité du jeu vidéo comme s’il s’apprêtait à débarquer. Vous n’êtes pas sans savoir que la version console est une déception pour beaucoup, et que le titre de CD Projekt manque d’optimisation sur ordinateur. L’une des solutions, en attendant d’hypothétiques mises à jour massives, c’est le modding.

Vers une foire aux mods étranges ?

Suite a sa sortie controversée, Cyberpunk 2077 n’a pas quitté les esprits, et a continué à faire couler beaucoup d’encre. Il faut dire que malgré ses nombreux défauts, ainsi que son optimisation compliquée, le titre a su séduire de nombreux joueurs et acteurs du jeu vidéo. Parmi eux, Gabe Newell, co-fondateur de Valve, qui s’exprimait publiquement sur le sujet il y a quelques jours. On notera par ailleurs que les ventes sont tout bonnement excellentes, avec plus de 13 millions de copies écoulées.

Cela étant, CD Projekt ne peut pas aller plus vite que la musique, et les mises à jour prévues prennent du temps à être conçues et dispensées. En attendant, de nombreux joueurs habiles ont décidé de se lancer dans divers projets de modding non officiels. Notamment un qui transforme le style visuel de Night City pour le rendre très proche de celui de la licence Borderlands. Voyant l’engouement autour du modding de Cyberpunk 2077, CD Projekt a décidé de faciliter la tâche des développeurs en herbe.

C’est ainsi que le développeur polonais publiait il y a quelques heures une poignée d’outils permettant le modding sur Cyberpunk 2077. Un geste louable qui laisse à penser que les prochaines semaines seront riches en mods en tous genres, du plus inutile au plus indispensable. De quoi laisser du temps aux équipes de chez CD Projekt de plancher sur les nombreuses mises à jour à venir, pendant que la communauté cherche des solutions pour réparer le jeu, en quelque sorte !