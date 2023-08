Custom Mech Wars : Un nouveau jeu de mechas annoncé sur PC et PlayStation 5 par D3 Publisher

Une personnalisation des mechas très libre en perspective

D’après les premières informations partagées par D3 Publisher, ce titre nous proposera d’affronter, seul(e) ou en coopération jusqu’à quatre en ligne, de nombreux robots contrôlés par une IA qui s’est rebellée contre l’humanité. Rassurez-vous, si le scénario ne semble clairement pas être sa plus grande qualité, il promet de nous offrir une très grande liberté dans la personnalisation de nos mechas pour compenser.

Nommé « Omega », ce système devrait visiblement ouvrir la porte à l’élaboration de créations toutes plus loufoques, déjantées et originales les unes que les autres puisqu’il sera à priori possible « d’inclure plusieurs têtes, jambes et bras dans les positions et les angles de votre choix » par exemple.

Rendez-vous dès cet hiver pour découvrir ce que nous réserve Custom Mech Wars sur PC via Steam et PlayStation 5. Notez que le jeu sera jouable pendant le Tokyo Game Show qui se déroulera du 21 au 24 septembre prochain.