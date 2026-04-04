Crimson Desert hérite d’un nouveau patch avec notamment l’explosion du plafond de stockage du coffre personnel

Tous les changements de la mise à jour 1.02 de Crimson Desert

Impossible de transformer une nature qui a des fois de quoi provoquer moult facepalm derrière de rares moments hors du temps, mais Crimson Desert a déjà prouvé qu’il peut gagner en flexibilité et en douceur. Le premier gros patch 1.01.00 et les divers hotfix accueillis jusqu’ici ont fait du bien au jeu, et celui de ce weekend, amenant la version 1.02.00, continue cet effort.

Parmi les nouveautés majeures, le coffre personnel voit passer sa limite de stockage de 240 à 1 000 emplacements. Attention, l’augmentation de la taille se fera petit à petit, à chaque étape d’agrandissement du camp des Crinières Grises. Autre fonctionnalité demandée, une option permet à présent de cacher le couvre-chef porté par les personnages.

Le patch est d’ores et déjà disponible sur PC (via Steam et Epic), PS5 et Xbox Series. Pour les Mac, un peu d’attente est encore nécessaire.

En comptant à la fois les patchs et les hotfix (pour plateformes spécifiques ou non), on en est quand même au déploiement du neuvième correctif en quinze jours. On a donc pas fini de s’inquiéter pour l’équipe de développement, passé la reconnaissance de pouvoir bénéficier d’une expérience de moins en moins lourde et frustrante. D’autant que ce n’est sans doute pas fini.

Voici l’intégralité des éléments du patch notes de la mise à jour 1.02.00 de Crimson Desert :

Contenus La capacité maximale du Dépôt personnel est passée de 240 à 1 000 emplacements. Grâce aux cinq étapes du contenu d’agrandissement de camp, vous pouvez augmenter la capacité de votre Dépôt personnel comme suit : Standard : 240 emplacements 1er agrandissement du camp : +100 emplacements 2e agrandissement du camp : +100 emplacements 3e agrandissement du camp : +100 emplacements 4e agrandissement du camp : +100 emplacements Dernier agrandissement du camp : +360 emplacements Ajout de Nexus abyssaux supplémentaires dans le camp de Pailune. Amélioration apportée afin que vous puissiez identifier plus facilement les tonneaux explosifs en utilisant la compétence « Reflet de lumière » ou en allumant la lanterne. Correction de l’erreur où, lorsqu’une mission de combat était accomplie avant la fin de la durée de la mission, les camarades ne revenaient pas avant l’écoulement du temps imparti. Correction de l’erreur où l’état du puzzle de l’Abysse se réinitialisait lors de la consultation des informations détaillées d’une base via le menu « Inspecter » de la carte tout en étant dans l’Abysse. Correction de l’erreur où le personnage devenait invisible lorsqu’un artefact abyssal était obtenu avant le lancement de la cinématique de fin de restauration de l’Abysse. Correction de l’erreur où les compétences « Coup de paume : Guérison » et « Coup de paume : Bondir » étaient également réinitialisées lors de la réinitialisation de toutes les statistiques. Le design de certains monstres avec des mécaniques spéciales a été modifié. Une nouvelle armure et un nouveau couvre-chef exclusifs pour les chats ont été ajoutés. Amélioration apportée afin que vous puissiez également vous téléporter vers la Porte du ciel de l’Abysse dont vous avez déjà terminé la restauration. (Cette modification a été appliquée lors du patch 1.01,00.) Correction de l’erreur où le délai de rafraîchissement des investissements de la banque restait bloqué sur « Rafraîchissement ». (Ajouté : 04/04/2026 05:00 UTC)

Contrôles / Combat Ajout d’une option pour sélectionner les commandes de mouvement. Il est possible de les sélectionner via Menu principal – Divers – Paramètres – Contrôles – Commandes de mouvement, et deux options sont proposées : « Standard » et « Classique ». Des explications détaillées sont disponibles dans le menu des options en jeu. Commande de mouvement « Standard » : Maintenir la touche pour courir permet d’accélérer. Commande de mouvement « Classique » : Appuyer de manière répétée sur la touche pour courir permet d’accélérer.



Modification de la manière dont l’endurance est consommée pour les montures. Avec la commande de mouvement « Standard », maintenir la touche pour courir consomme de l’endurance à intervalles réguliers tout en accélérant. Avec la commande de mouvement « Classique », appuyer sur la touche pour courir en état de Ruée consomme de l’endurance tout en accélérant à chaque pression.



Les conditions d’utilisation du Nexus abyssal ont été assouplies : il est désormais possible de l’activer tout en étant en déplacement, à l’exception de certaines situations spécifiques comme lorsque vous manœuvrez une monture ou utilisez des compétences de vol. De plus, nous prévoyons prochainement une mise à jour permettant au personnage de se téléporter seul, même lorsqu’il se trouve sur certaines montures. Amélioration apportée afin que maintenir la touche pour sauter en l’air permette de lancer la compétence « Vol ». Amélioration du temps de réponse lors de la saisie d’un saut après une action d’attaque. Ajout d’un guide de touche pour s’échapper en cas d’altérations élémentaires. Correction de l’erreur où l’état de concentration ne s’annulait pas lors de l’utilisation de la compétence « Ruée de la corneille » en étant concentré pendant un vol. Correction de l’erreur où il était impossible de dégainer l’arme à l’intérieur du Château de Déméniss dans certaines situations. Correction de l’erreur où certains boss se téléportaient trop loin pendant le combat. Correction de l’erreur où la compétence « Accélération instantanée continue » des chevaux ne se déclenchait pas correctement. Correction de l’erreur où la compétence « Parade » ne s’exécutait pas correctement pendant l’utilisation de la compétence « Concentratio » en ayant équipé une épée à deux mains. Correction de l’erreur où la caméra pivotait vers les ennemis proches lorsque vous visiez avec un outil. Correction de l’erreur où il était impossible d’interagir avec certains éléments en ayant équipé un outil spécifique. Correction de l’erreur où appuyer de manière répétée sur la touche pour courir permettait d’atteindre la vitesse maximum, quelles que soient les statistiques du cheval.

Quêtes Correction de l’erreur où, au chapitre 6, la progression des quêtes devenait impossible après avoir vaincu un Boss dans certaines situations à la suite d’une sauvegarde puis d’un chargement de la partie. Correction de l’erreur où la progression de la quête « Une rumeur nourrie par la cupidité » devenait impossible si l’objet concerné avait été vendu avant de lancer la quête. Correction de l’erreur où il n’était pas possible de procéder aux quêtes du chapitre 11 à cause de la disparition de la clé dans l’inventaire.

PNJ / Dialogues des PNJ Correction de l’erreur empêchant l’apparition de certains PNJ liés à la progression des quêtes.

Modifications / Améliorations de l’IU Amélioration apportée afin que l’objet concerné soit utilisé immédiatement lorsque vous passez par le raccourci de la notification d’utilisation d’objet affichée en bas à droite. Modification apportée afin que, dans la fenêtre de vente de la Boutique, les articles pouvant être vendus s’affichent en priorité. Réorganisation de certains emplacements et contenus des guides de touches affichés en bas à droite afin d’en améliorer la lisibilité. Les menus Sauvegarder et Charger ont été séparés, et l’affichage du numéro d’emplacement de sauvegarde a été ajouté. Correction d’un problème où l’échelle de la minicarte se réinitialisait en chevauchant une monture à vitesse maximale. [Clavier/Souris] Correction de l’erreur où le curseur de la souris disparaissait dans le Dépôt. Correction de l’erreur où, en entrant dans l’inventaire du cheval, le déplacement d’objets ne fonctionnait parfois pas correctement. Correction de l’erreur où certains menus ne répondaient parfois pas à l’interaction ou présentaient un affichage visuellement incohérent. Correction de l’erreur où un plantage survenait dans certaines situations lors de l’ouverture ou de l’utilisation de certaines IU ou de certains menus. Amélioration apportée afin que le guide de touche « Rengainer » s’affiche lorsque vous êtes en Combat à dos de monture.

Graphismes / Paramètres Ajout de l’option « Visibilité du Couvre-chef » dans Paramètres > Langues et jeu. Vous pouvez sélectionner l’option de votre choix entre « Toujours visible », « Visible en combat », « Cacher seulement pendant la cinématique » et « Toujours invisible ». De plus, une fonctionnalité permettant de masquer les armes affichées dans le dos du personnage, demandée par de nombreux joueurs, est également prévue dans un avenir proche. [PC/PlayStation 5/Xbox] Amélioration de la qualité de l’Upscaling FSR. [PC] Application du FSR SDK 2,2. [PC] Amélioration de la qualité de la génération d’images FSR. Correction de l’erreur où la mémoire augmentait lors de la configuration de l’option DLSS RR. Amélioration de l’erreur où une surcharge du GPU et des tremblements se produisaient au moment d’activer les options FSR-RR / DLSS-RR. [PC] Correction de l’erreur où les feuilles et autres éléments ne s’affichaient pas correctement dans les reflets du ray tracing lorsque les options FSR-RR / DLSS-RR étaient activées. Correction de l’erreur où le haut de l’écran clignotait lors du paramétrage des options DLAA et HDR. [PC] Correction de l’erreur de rendu qui se produisait sur le visage du personnage en intérieur lorsque le préréglage des graphismes était au minimum. [PlayStation 5] Amélioration de la qualité du PSSR amélioré sur la PlayStation 5 Pro. [PlayStation 5] Le PSSR amélioré Native AA a été appliqué au mode Qualité de la PlayStation 5 Pro. [Xbox] Correction de l’erreur où le comportement de la V-Sync changeait lorsque vous appuyiez sur la touche Home. [Xbox] Ajout de l’option d’Upscaling dans le mode performance de la Xbox Series X.

Performance / Stabilité / Exécution du jeu Optimisation de la stabilité et de la performance sur l’ensemble des plateformes PC, Mac et consoles, et correction de l’erreur où certains plantages survenaient.

Localisation Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration de la qualité dans toutes les langues.

Divers Correction de l’erreur où certains murs du Couloir abyssal étaient manquants. Amélioration apportée afin que la position de la source sonore s’ajuste également lorsque la perspective de la caméra est changée. Correction de plusieurs autres erreurs en jeu.

Autres corrections Correction de l’erreur où l’arme n’apparaissait pas lors de l’utilisation de la compétence « Perforation » en ayant équipé « Main nues » en arme secondaire. Modification apportée afin que les informations de licence puissent être consultées dans les crédits. Correction de l’erreur où le volume du son diminuait lorsqu’un PNJ remportait la Victoire dans des Mini-jeux tels que le Duo. Correction de l’erreur où le son d’arrière-plan était déformé à des emplacements et dans des situations spécifiques.



Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.