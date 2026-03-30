Crimson Desert se met à jour avec de nouvelles montures, des temps de chargement réduits, et bien d’autres améliorations

Tout savoir sur la mise à jour 1.01 de Crimson Desert

Le patch 1.01 de Crimson Desert est désormais disponible sur toutes les plateformes (en dehors de l’Epic Games Store et des Mac) et a surtout pour but d’apporter 5 nouvelles montures. Dans plusieurs vidéos, Pearl Abyss avait montré qu’il était possible de chevaucher plusieurs animaux dans le jeu, mais en réalité, seuls les chevaux et le dragon sont des montures permanentes. Ce qui n’a pas plu au public, et le studio remédie aujourd’hui à cela avec des nouvelles montures plus étonnantes, et surtout gratuites, chose assez rare pour être soulignée.

La mise à jour continue aussi d’améliorer les contrôles du jeu avec une fonction de planage moins restrictive, qui consomme moins d’endurance et dont l’animation se lance plus rapidement. En une dizaine de jours, Crimson Desert est déjà presque un jeu différent de celui pré-patch day one.

Voici le patch note complet de la mise à jour 1.01 de Crimson Desert :

Contenus : 5 nouvelles montures obtenables et invocables en remplissant certaines conditions ont été ajoutées : Animaux légendaires : Ours blanc aux crocs glacés, Croc d’argent Boss : Cerf blanc, Phacochère à défenses de pierre, Bouquetin alpin des neiges Les habitants du continent de Pywel n’ont pas peur des bêtes apprivoisées. Vous pouvez donc vous promener en ville sur leur dos en toute tranquillité. Dans le cas où vous aviez déjà attrapé un animal légendaire avant cette mise à jour, les récompenses correspondantes vous seront distribuées rétroactivement via la « Liste des récompenses supplémentaires » lors du lancement du jeu. Des boîtes contenant certains matériaux ont été ajoutées à travers le continent de Pywel. Des Pièces de raffinage ont été ajoutées. Elles permettent de raffiner l’équipement jusqu’au niveau 4 sans consommer de matériaux supplémentaires, et peuvent être obtenues en récompense de certaines quêtes d’histoire et de faction. La fonction « Préparer directement » a été ajoutée. Elle permet de cuisiner directement un plat sans sélectionner les ingrédients après avoir sélectionné la recette dans le menu Cuisine/Fabriquer. La fonction « Tout ranger » a été ajoutée dans le Dépôt personnel. (Clavier : Maj + Clic droit / PS5 : □ / Xbox : X) Le Dépôt personnel qui se trouvait derrière le PNJ « Carl » au Camp des Crinières Grises a été déplacé à l’intérieur de la tente. Suite à l’ajout de PNJ de boutique de produits agricoles (maraîcher) dans les fermes des régions du continent de Pywel, la quantité de certaines connaissances a été ajustée. Vous pouvez désormais acquérir d’un coup les connaissances de tous les objets en cours de vente dans les boutiques. Le temps d’acquisition est de 3 s. Un bouton d’interaction vous permet désormais de choisir d’utiliser ou non une clé s’affiche devant une porte verrouillée. Une modification a été apportée pour que le familier ne s’éloigne pas trop du joueur pendant un combat. Correction de l’erreur où le familier ne pouvait pas obtenir d’objets en combat. Il est désormais possible d’obtenir 5 unités d’eau à chaque fois que vous puisez de l’eau d’un puits. Il est désormais possible d’obtenir immédiatement les minéraux extraits avec la Foreuse à poing de mine. Il est désormais possible d’obtenir immédiatement le bois coupé avec la Tronçonneuse de Déméniss. Les ingrédients de fabrication du Sac de guetteur du coucou ont été modifiés. Désormais, la Sphère abyssale lâchée lors de la destruction d’un rocher qui disparaît peut être mise dans le Chaudron en fonte du coucou. Il est désormais possible d’acquérir d’un coup toutes les connaissances disponibles à l’écran lors de l’utilisation du Heaume du savoir. La portée de détection de trésors du Chapeau de roi pirate a été légèrement augmentée. Les objets d’extension d’inventaire obtenus après avoir étendu l’inventaire à son maximum (240 emplacements) peuvent désormais être utilisés comme des boîtes permettant d’obtenir des matériaux de fabrication, entre autres. Amélioration de la jouabilité de l’Abysse. Les pickpockets entrent désormais moins souvent dans un bâtiment pendant qu’ils s’enfuient. La distance de prise de vue max. du mode photo a été augmentée. Une fonction de réglage du champ de vision et d’effets sonores de prise de vue a également été ajoutée. Certains assets visuels 2D ont été remplacés pour correspondre à la direction artistique du jeu dans le cadre des améliorations en cours. Correction de l’erreur où il était impossible de se reposer ou d’attendre près d’un lit ou d’un feu de camp. Correction de l’erreur où Damiane et Oongka devenaient transparents dans certaines situations. Correction de l’erreur où l’argent déposé à la banque disparaissait lors du renouvellement des intérêts dans certaines situations. Modification apportée afin que, lorsqu’un objet scellable est égaré, il soit automatiquement scellé si son état le permet, et que, dans le cas contraire, il soit enregistré comme objet perdu. Amélioration apportée afin qu’une notification de scellement ou d’objet perdu s’affiche désormais lors du chargement d’une sauvegarde si un objet scellable était resté hors de l’inventaire. Modification apportée afin que les points de contribution ne diminuent pas avant qu’un PNJ ne soit témoin d’un acte criminel. Le fonctionnement d’un objet a été modifié (Diadème de Maître Du).

Contrôles / Combat Amélioration de la fluidité des commandes de déplacement du personnage et du cheval. Désormais, le niveau de course augmente simplement en maintenant le bouton Courir. Le niveau de course augmente en appuyant une seule fois sur le bouton Courir au lieu d’appuyer plusieurs fois. Amélioration apportée afin que la vitesse de déplacement du personnage et du cheval ne diminue pas même si vous ne maintenez pas le bouton Courir enfoncé.

(Cependant, vous devez appuyer régulièrement sur le bouton Courir pour maintenir la vitesse de course maximale (Foncer). Amélioration de la fluidité de la compétence « Vol ». Réduction de l’Endurance consommée. Correction de l’erreur où le mouvement s’arrêtait une fois puis reprenait lors de l’utilisation de la compétence. Amélioration apportée afin qu’il soit possible d’utiliser les équipements enregistrés pendant le vol. Amélioration de l’erreur où « Vol » ne s’activait pas dans certaines situations. Refonte de la compétence « Perforation aérienne ». À la suite d’une erreur permettant d’utiliser la compétence de façon répétée en l’air, celle-ci a été repensée afin d’offrir une mécanique de déplacement plus ludique, sans pour autant nuire à l’équilibre du jeu. Amélioration de l’animation de « Perforation aérienne »*. L’endurance consommée augmente à chaque utilisation consécutive de la « Perforation aérienne ». Correction de l’erreur où la compétence « Perforation aérienne » ne s’activait pas lors de l’équipement d’une arme principale autre que l’épée. Réduction de la consommation d’endurance des compétences « Manœuvre aérienne » et « Balayage aérien ». Amélioration de la portée d’interaction avec les PNJs afin de faciliter l’interaction. Amélioration de la réactivité de rotation du joueur lors de déplacements sur de courtes distances. [Clavier/Souris] Correction de l’erreur où l’enchaînement des compétences « Reflet de lumière » et « Entaille tourbillonnante » s’interrompait lors d’une saisie continue dans certaines situations. [Clavier/Souris] Amélioration apportée afin de permettre la vente d’un objet dans la boutique via un double-clic. Ajout d’effets visuels indiquant les points faibles par Élément. Amélioration apportée afin que certains boss et ennemis n’attaquent pas immédiatement après la mort et la résurrection du joueur. Correction de l’erreur où la compétence « Frappe du météore » s’activait dans le vide en l’absence de sol atteignable. Ajout d’un guide de boutons de visée pour les objets de type outil. Modification apportée afin qu’il soit possible de dégainer son arme avec le bouton Rengainer. Amélioration apportée afin que le guide du bouton Rengainer s’affiche en état de combat. Correction de l’erreur où la jauge d’étourdissement d’un boss se réinitialisait parfois immédiatement lorsqu’un boss utilisant une monture tombait de celle-ci. Correction apportée afin que les petits/moyens crabes caraparoche reculent même après avoir été touchés par « Coup de paume ». [Clavier/Souris] Amélioration de la commodité des commandes dans l’inventaire comme suit : La méthode de sélection et d’utilisation des objets dans l’inventaire a été modifiée, du survol de la souris au clic de souris. Vous pouvez sélectionner un objet dans l’inventaire avec un clic gauche de la souris. Vous pouvez utiliser un objet avec un clic droit ou un double-clic de la souris. Réduction de la consommation d’Endurance lors de l’utilisation de « Foncer » et « Ailes de la corneille ». Correction de l’erreur où la portée de recul de « Répulsion intuitive » était anormalement grande. Amélioration de l’interaction avec Rusten, le maraudeur du désert, empêchant la destruction des roues au-delà d’une certaine distance. Correction de l’erreur où « Roulade » et « Esquiver » ne s’activaient pas pendant l’utilisation de la compétence « Concentration ». [Clavier/Souris] Ajout de la fonction « Commandes de précision » de la Force axiomatique. Maintenir la touche A ou le bouton de retour de la souris tout en la déplaçant permet de manipuler les objets avec plus de précision. Amélioration de l’interaction avec les objets pour être plus simple et intuitive. Amélioration apportée afin qu’un message s’affiche désormais si vous tentez de dégainer votre arme dans un lieu ou une situation où cela est impossible.

Quêtes Correction partielle de l’erreur où la transition vers la cinématique de libération était un peu trop brusque lors de la libération d’une base. Correction de l’erreur où il devenait impossible de progresser dans la quête si vous attaquiez Sébastian en lui jetant un objet pendant la quête « Un nouveau périple » du prologue. Correction de l’erreur où la cible de la livraison disparaissait parfois pendant la quête « Le compagnon disparu » du chapitre 2. Correction de l’erreur où la destruction du totem n’était parfois pas comptabilisée pendant la quête « Danse avec le diable » du chapitre 3. Ajout d’informations d’aide supplémentaires qui faisaient défaut lors de la progression d’autres quêtes.

Modifications / Améliorations de l’IU Ajout d’une fonction permettant de fixer la direction Nord (N) en haut de la mini-carte. Ajout d’informations sur l’augmentation des statistiques au niveau suivant de la compétence dans le menu Compétences. Ajout d’icônes indiquant l’emplacement des clés et des enclumes sur la mini-carte. Modification apportée afin qu’il soit possible de vérifier l’état d’avancement des défis et des quêtes (Accepter, Terminé(e), Rafraîchir), les informations sur les récompenses et les informations sur le temps dans le menu Récit. Le nombre max. de notifications sauvegardées a été augmenté à 2 000. Ajout d’une icône indiquant les nouvelles quêtes dans le menu Journal. Amélioration apportée afin que les bâtiments de la base s’affichent sur la mini-carte lors de l’affichage de la jauge de libération d’une base. Amélioration des fonctions générales telles que la durée d’affichage et le moment de disparition des notifications sur l’écran principal. Amélioration apportée afin que les plats ayant la même recette (copieux, abondant, généreux) s’affichent dans un seul groupe dans le menu Cuisine/Fabriquer. Amélioration apportée afin que le guide de bouton « Espionner la main adverse » s’affiche lors du jeu principal en Duo. Suppression de l’effet d’éblouissement sur l’écran de chargement lors d’une nouvelle tentative après la mort. Amélioration de l’IU du menu Codex afin de pouvoir vérifier d’un coup les catégories principales ainsi que les sous-catégories. Modification des images des guides de touches L3/R3 de la manette DualSense et LS/RS de la manette Xbox. Modification apportée afin que l’option « Tout utiliser » soit désormais appliquée par défaut lors de l’utilisation d’objets de type bourse depuis l’inventaire. Amélioration apportée afin que la couleur du texte dans la zone de description de l’IU soit éclaircie pour une meilleure visibilité.

Graphismes / Paramètres Amélioration de la stabilité et de la qualité du rendu dans les environnements à basse résolution ou lorsque la mise à l’échelle est activée. Amélioration du rendu des matériaux transparents (cheveux, fourrure, vêtements, etc.) lorsque FSR-RR / DLSS-RR est activé. [PlayStation 5] Ajout de l’option « Affichage fixe en 4K » pour offrir une expérience de jeu avec une qualité d’image plus nette. L’activation de cette option permet de profiter d’une qualité d’image plus nette en affichant l’écran en résolution 4K, que l’écran prenne en charge ou non la résolution 4K. Lorsque cette option est activée en mode Performance sur le modèle de base de la PlayStation 5, la mise à l’échelle est effectuée à l’aide de FSR. Cette option est activée par défaut et peut être désactivée si vous le souhaitez. Lorsqu’elle est désactivée, l’écran est affiché selon la résolution max. du moniteur. Correction du problème où le bruit augmentait à l’écran après un long temps de jeu. L’activation de DLSS-RR applique correctement le Displacement Mapping. De plus, le préréglage DLSS-RR a été modifié de D à E, améliorant la qualité globale et résolvant le problème d’arrêt de l’animation des textures comme les cascades.

Performance / Stabilité / Exécution du jeu Réduction des temps de chargement lors des déplacements via un Nexus abyssal et lors de la résurrection après la mort. Optimisation de la stabilité et des performances sur l’ensemble des plateformes PC, Mac et consoles, et correction de certains problèmes de plantage. Correction de l’erreur où des baisses de FPS se produisaient lors des combats contre le Héraut du Corbeau.

Localisation Correction de l’erreur où l’IU des objectifs de quête affichait les descriptions de certains objets au lieu du contenu de la quête. Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration de la qualité pour toutes les langues.

Divers Ajout d’effets sonores joués lorsque certains animaux mangent de la viande.

Autres corrections Correction de l’erreur empêchant certaines interactions lors de l’amélioration de certains outils. Correction de l’erreur où la Porte du ciel s’ouvrait sans restaurer l’Abysse adjacent dans le Sentier sinueux du fourré. Correction de l’erreur où les vaches ne suivaient pas correctement le joueur lorsqu’il les conduisait. Correction de l’erreur où le simple fait de saluer pouvait être considéré comme un crime lorsque la prime placée sur le joueur était basse. Correction de l’erreur où l’utilisation de la compétence « Voile du vent » affectait les PNJ environnants. Correction de l’erreur où le mode Installation se fermait lors de la saisie du bouton « Rapprocher » en extérieur. Correction de l’erreur où le joueur plongeait dans une position étrange lors de chutes sur des eaux peu profondes. Correction de l’erreur où l’effet de l’équipement abyssal d’absorption d’énergie ne s’activait pas. Correction de l’erreur où une fonction non prévue s’appliquait au Heaume des constellations. Correction de l’erreur où le déplacement s’arrêtait une fois avant de redémarrer au début du vol. Correction de l’erreur où, lors d’un changement d’équipement via un Raccourci en ayant une arme sortie, l’objet se rangeait. Correction de l’erreur où la visée avec un arc était impossible dans certaines situations. Correction de l’erreur où le joueur était propulsé au loin lors de l’utilisation d' »Entaille fulgurante » au bord d’un précipice. Correction de l’erreur où certaines IU se chevauchaient lorsqu’elles s’affichaient ensemble dans certaines situations. Correction de l’erreur où utiliser Écraser avec un arbre n’était pas considéré comme un crime. Correction de diverses autres erreurs en jeu.



Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.