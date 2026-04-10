Crimson Desert : Pearl Abyss fait le point sur ce qui arrive, avec des matchs retour contre les boss et des modes de difficulté
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Rédigé par Jordan
On ne pourra que saluer la vitesse à laquelle Pearl Abyss a mis à jour Crimson Desert. Depuis le lancement du jeu, plusieurs mises à jour sont venues apporter des modifications plus que bienvenues, à un rythme impressionnant. Le studio a encore beaucoup de travail devant lui pour répondre à toutes les demandes de sa communauté, et il nous fait aujourd’hui comprendre qu’il a bien entendu les requêtes les plus insistantes.
Toutes les améliorations à venir dans Crimson Desert
Cette fois-ci, Pearl Abyss prend la parole non pas pour présenter une mise à jour de Crimson Desert, mais pour préciser ce sur quoi il travaille pour améliorer le jeu dans le futur. Et des plans, le studio en compte un sacré paquet.
Parmi les changements les plus notables, on notera l’arrivée prochaine de divers modes de difficulté, avec Facile, Standard et Difficile. De quoi ravir les personnes qui se plaignaient que le jeu était trop difficile, et inversement. On notera également que dans cette optique, Pearl Abyss va inclure un système pour affronter à nouveau les différents boss du jeu. Dans le même ordre d’idée, des soldats ennemis viendront désormais attaquer des forteresses déjà libérées. Cela répond à une plainte des personnes ayant terminé le jeu, qui trouvaient peu d’ennemis à terrasser sur la map.
Mais c’est loin d’être tout ce qui est au programme. Voici les nouveautés majeures prévues pour Crimson Desert :
- Matchs retour contre les boss
- Attaques ennemies des forteresses libérées
- Plusieurs modes de difficulté
- Nouvelles compétences pour Oongka et Damiane pour qu’ils obtiennent leur propre Coup de Paume et Force Axiomatique
- L’option masquer les armes dans le dos
- De nouvelles tenues
- Amélioration du stockage
- Nouvelles montures et familiers
- Interface améliorée
- Jouabilité que l’on pourra personnaliser à la manette
- Meilleur affichage à distance
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
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Date de sortie : 19/03/2026