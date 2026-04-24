Crimson Desert : La bande-son du jeu est maintenant disponible à l’écoute, et gratuitement
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Rédigé par Jordan
Vous aussi, vous avez trop joué à Crimson Desert pendant des heures et ses mélodies vous restent en tête comme une ritournelle dont il est impossible de se débarrasser ? Alors autant l’écouter même sans lancer le jeu, et pour cela, Pearl Abyss a pensé à vous en publiant en ligne une première partie de cette bande-son.
Gargantuesque, à l’image du jeu
Pearl Abyss vient de mettre en ligne la bande-son de Crimson Desert en précisant ici qu’il ne s’agissait que du volume 1, avec 75 morceaux disponibles pour une durée totale de plus de 4 heures d’écoute tout de même.
Le tout est divisé en 4 parties, chacune d’elles s’attardant sur un certain type de morceau. Le premier « disque » regroupe donc une partie des thèmes principaux du jeu, tandis que le deuxième s’attarde sur les musiques entendues lorsque le combat démarre. Le troisième se veut quant à lui plus calme puisqu’il s’agit des thèmes liés à l’exploration, et le dernier se concentre quant à lui sur les musiques entendues lors des affrontements de boss.
Un beau programme pour les plus mélomanes, d’autant plus que tout ceci est gratuit. Pas besoin de s’abonner à une quelconque plateforme, Pearl Abyss a tout diffusé sur sa chaîne YouTube ainsi que sur Steam. On attend maintenant le volume 2, mais ce premier bout de bande-son devrait déjà nous occuper un moment.
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
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Date de sortie : 19/03/2026