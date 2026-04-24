Crimson Desert : La bande-son du jeu est maintenant disponible à l’écoute, et gratuitement

Gargantuesque, à l’image du jeu

Pearl Abyss vient de mettre en ligne la bande-son de Crimson Desert en précisant ici qu’il ne s’agissait que du volume 1, avec 75 morceaux disponibles pour une durée totale de plus de 4 heures d’écoute tout de même.

Le tout est divisé en 4 parties, chacune d’elles s’attardant sur un certain type de morceau. Le premier « disque » regroupe donc une partie des thèmes principaux du jeu, tandis que le deuxième s’attarde sur les musiques entendues lorsque le combat démarre. Le troisième se veut quant à lui plus calme puisqu’il s’agit des thèmes liés à l’exploration, et le dernier se concentre quant à lui sur les musiques entendues lors des affrontements de boss.

Un beau programme pour les plus mélomanes, d’autant plus que tout ceci est gratuit. Pas besoin de s’abonner à une quelconque plateforme, Pearl Abyss a tout diffusé sur sa chaîne YouTube ainsi que sur Steam. On attend maintenant le volume 2, mais ce premier bout de bande-son devrait déjà nous occuper un moment.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.