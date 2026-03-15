Crimson Desert : À quelle heure le monde ouvert de Pearl Abyss sera-t-il disponible en France ?

Quand sortira exactement Crimson Desert en France ?

Et pour une fois, il est assez important de s’intéresser à cette question puisque Crimson Desert ne fait pas comme les autres. D’ordinaire, les jeux sortent régulièrement à minuit ou à 18 heures dans le cas de titres qui possèdent des serveurs multijoueur.

Pearl Abyss n’a pas eu envie de respecter cette tradition et a décidé de faire les choses à sa manière. Son jeu sortira bien le 19 mars chez nous en France, mais presque le 20 mars à vrai dire, puisque Crimson Desert ne sera accessible qu’à partir de 23 heures, heure de Paris, à cette date. Un horaire pour le moins inhabituel, qui fait patienter encore quelques heures supplémentaires tout en promettant une belle nuit blanche dans la foulée pour les plus téméraires d’entre vous (et on sait qu’il y en aura).

Notez d’ailleurs que même si, par miracle, vous arrivez à obtenir une version physique en avance, vous ne pourrez tout simplement pas accéder au jeu, celui-ci nécessitant une première et unique connexion Internet pour télécharger son patch day one.

Puisque le jeu est véritablement énorme, vous aurez peut-être envie de prendre un peu d’avance en prétéléchargeant le jeu. Si vous avez précommandé l’édition numérique du jeu, ce sera bel et bien possible, puisque le prétéléchargement de Crimson Desert sera disponible dès le 17 mars à 23 heures. Deux jours entiers pour vous aider à télécharger ce mastodonte, qui prend pas moins de 150 Go, si l’on en croit les configurations PC partagées par Pearl Abyss. Commencez donc à faire un peu de place sur vos machines.

Crimson Desert sera disponible sur PC via Steam, Mac, PS5 et Xbox Series. On se donne également rendez-vous pour notre test, qui arrivera dans la semaine à venir, ainsi que pour de nombreux guides sur Crimson Desert qui sortiront après le 19 mars.