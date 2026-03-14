Crimson Desert perd des points avec la protection Denuvo et l’exigence d’une connexion Internet pour l’installation sur PS5

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On a l’impression que l’histoire du pré-lancement de Crimson Desert consiste à constamment osciller entre donner au public des sentiments positifs, puis négatifs, et ainsi de suite. Cela concerne autant ses promesses ludiques, suscitant énormément de questions d’équilibre, de redondance, et plus généralement, de game design. Mais aussi, et particulièrement, au niveau de la partie technique qui, très nébuleuse jusqu’à il y a peu, a eu tendance à vouloir rassurer ces derniers jours. Tout du moins, sur PC et PS5 Pro. Hélas, nouvelle déception puisqu’on apprend que le titre n’échappera pas au Denuvo et qu’une connexion internet viendra contraindre l’installation du jeu sur console.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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