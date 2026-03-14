Crimson Desert perd des points avec la protection Denuvo et l’exigence d’une connexion Internet pour l’installation sur PS5

Des soucis aussi célèbres que dommageables

En attente de la sortie de Crimson Desert, les joueuses et joueurs PC n’avaient clairement pas hâte d’entendre à nouveau parler de protection DRM. Bien qu’elle soit censée lutter contre le piratage, il arrive souvent que ce rôle se fasse surtout au détriment d’une grosse épine dans le pied venant perturber les performances du jeu.

Apprendre à seulement une semaine de la sortie que le jeu de Pearl Abyss va finalement activer la protection Denuvo n’est donc sans doute pas la décision la plus favorable pour son image. L’équipe de développement a beau spécifier qu’il n’y aura pas de répercussion sur les configurations requises pour faire tourner le jeu, le doute s’installe auprès du public qui, plus que jamais, va devoir juger sur pièce.

Et pour qu’il n’y ait pas de jaloux, les dents ont aussi de quoi grincer chez le public PS5. Des copies physiques de Crimson Desert ont visiblement suffisamment circulé en avance pour mettre le doigt sur un souci toujours autant désagréable : une connexion internet a l’air requise afin de lancer pour la première fois le jeu.

Par des images à l’appui sur les réseaux sociaux, on constate qu’en dehors du Blu-Ray contenant 77.03 GB de données, un patch obligatoire de 48,23 GB est nécessaire pour terminer l’installation. Comprenez que sans installer ce patch, le lancement du jeu semble impossible. La surprise n’est pas forcément au rendez-vous, on a envie de dire.

Bien sûr, une fois celui-ci installé, on peut se retrouver hors ligne et relancer le jeu puis en profiter sans que demeure cette contrainte. Mais à l’heure des Game Key Cards de la Switch 2 (qui n’ont rien inventé) et du discrédit progressif du marché physique, il s’agit d’un énième soupir supplémentaire.

Crimson Desert est attendu pour le 19 mars sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series.