Crimson Desert perd des points avec la protection Denuvo et l’exigence d’une connexion Internet pour l’installation sur PS5
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Rédigé par Alexis
On a l’impression que l’histoire du pré-lancement de Crimson Desert consiste à constamment osciller entre donner au public des sentiments positifs, puis négatifs, et ainsi de suite. Cela concerne autant ses promesses ludiques, suscitant énormément de questions d’équilibre, de redondance, et plus généralement, de game design. Mais aussi, et particulièrement, au niveau de la partie technique qui, très nébuleuse jusqu’à il y a peu, a eu tendance à vouloir rassurer ces derniers jours. Tout du moins, sur PC et PS5 Pro. Hélas, nouvelle déception puisqu’on apprend que le titre n’échappera pas au Denuvo et qu’une connexion internet viendra contraindre l’installation du jeu sur console.
Des soucis aussi célèbres que dommageables
En attente de la sortie de Crimson Desert, les joueuses et joueurs PC n’avaient clairement pas hâte d’entendre à nouveau parler de protection DRM. Bien qu’elle soit censée lutter contre le piratage, il arrive souvent que ce rôle se fasse surtout au détriment d’une grosse épine dans le pied venant perturber les performances du jeu.
Apprendre à seulement une semaine de la sortie que le jeu de Pearl Abyss va finalement activer la protection Denuvo n’est donc sans doute pas la décision la plus favorable pour son image. L’équipe de développement a beau spécifier qu’il n’y aura pas de répercussion sur les configurations requises pour faire tourner le jeu, le doute s’installe auprès du public qui, plus que jamais, va devoir juger sur pièce.
Et pour qu’il n’y ait pas de jaloux, les dents ont aussi de quoi grincer chez le public PS5. Des copies physiques de Crimson Desert ont visiblement suffisamment circulé en avance pour mettre le doigt sur un souci toujours autant désagréable : une connexion internet a l’air requise afin de lancer pour la première fois le jeu.
Par des images à l’appui sur les réseaux sociaux, on constate qu’en dehors du Blu-Ray contenant 77.03 GB de données, un patch obligatoire de 48,23 GB est nécessaire pour terminer l’installation. Comprenez que sans installer ce patch, le lancement du jeu semble impossible. La surprise n’est pas forcément au rendez-vous, on a envie de dire.
Bien sûr, une fois celui-ci installé, on peut se retrouver hors ligne et relancer le jeu puis en profiter sans que demeure cette contrainte. Mais à l’heure des Game Key Cards de la Switch 2 (qui n’ont rien inventé) et du discrédit progressif du marché physique, il s’agit d’un énième soupir supplémentaire.
Crimson Desert est attendu pour le 19 mars sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series.
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Date de sortie : 19/03/2026