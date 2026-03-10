Crimson Desert : Voici comment tournera le jeu sur votre PS5 ou votre Xbox Series ainsi que le détail des configurations PC
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Derrière toute l’excitation qu’il peut y avoir autour de Crimson Desert, une question à laquelle Pearl Abyss ne semblait pas vouloir répondre taraudait dans l’esprit du public : celle des performances sur consoles. Alors qu’aucun visuel n’est encore disponible et que la presse n’a pas accès à cette version, en dehors de Digital Foundry, le studio veut calmer certaines inquiétudes en indiquant comment le jeu tournera sur votre machine, et, oui, il y aura bien du 60 images par seconde.
Quelles sont les configurations console de Crimson Desert ?
Et voilà, Pearl Abyss a enfin décidé de donner quelques informations sur la version console de Crimson Desert, et à une semaine de la sortie, il était plus que temps. Le studio confirme ainsi qu’il y aura deux modes principaux, à savoir Performances et Qualité, avec un troisième intermédiaire sur la console de Sony si vous disposez d’un écran 120Hz et d’une connexion HDMI 2.1. Voici les spécificités console de Crimson Desert :
- PS5 :
- Performances : 1080p/60 fps (+60 fps en cas de VRR)/Ray-tracing faible
- Équilibré : 4K upscalée depuis du 1280p, FS3/40 FPS/Ray-tracing faible
- Qualité : 4K upscalée depuis du 1440p, FSR3/30 FPS/Ray-tracing faible
- PS5 Pro :
- Performances : 4K upscalée depuis du 1080P/60 fps (+60 fps en cas de VRR)/Ray-tracing élevé
- Équilibré : 4K upscalée depuis du 1440p/40 fps (48 fps en cas de VRR)/Ray-tracing élevé
- Qualité : 4K/30 fps/Ray-tracing ultra
- Xbox Series X :
- Performances : 1080p/60 fps (+60 fps en cas de VRR)/Ray-tracing faible
- Équilibré : 4K upscalée depuis du 1280p, FS3/40 FPS/Ray-tracing faible
- Qualité : 4K upscalée depuis du 1440p, FSR3/30 FPS/Ray-tracing faible
- Xbox Series S :
- Performances : 720p/40 fps
- Qualité : 1080p/30 fps
On remarque donc que la Xbox Series S commence à être sérieusement à la peine ici, tandis que la PS5 Pro sera logiquement la meilleure machine pour profiter au mieux du jeu.
Quelles sont les configurations PC de Crimson Desert ?
De plus, Pearl Abyss a également partagé des configurations PC plus détaillées afin de vous aider à voir comment votre bécane pourra supporter Crimson Desert :
- Minimale (1080p upscalé depuis du 900p/30 fps) :
- GPU : AMD Radeon RX 5500 XT ou NVIDIA GeForce GTX 1060
- CPU : AMD Ryzen 5 2600X ou Intel i5-8500
- RAM : 16 Go
- Espace nécessaire : 150 Go SSD
- Faible (1080p/30fps) :
- GPU : AMD Radeon RX 6500 XT ou NVIDIA GeForce GTX 1660
- CPU : AMD Ryzen 5 2600X ou Intel i5-8500
- RAM : 16 Go
- Espace nécessaire : 150 Go SSD
- Recommandée (1080p/60 fps ou 4K/30 fps):
- GPU : AMD Radeon RX 6700 XT ou NVIDIA GeForce GTX 2080
- CPU : AMD Ryzen 5 5600X ou Intel i5-11600K
- RAM : 16 Go
- Espace nécessaire : 150 Go SSD
- Élevée (1440p/60 fps) :
- GPU : AMD Radeon RX 7700 XT ou NVIDIA GeForce GTX 4070
- CPU : AMD Ryzen 5 7600X ou Intel i5-12600K
- RAM : 16 Go
- Espace nécessaire : 150 Go SSD
- Ultra (4K/60 fps) :
- GPU : AMD Radeon RX 9070 XT ou NVIDIA GeForce GTX 5070 Ti
- CPU : AMD Ryzen 7 7700X ou Intel i5-13600K
- RAM : 16 Go
- Espace nécessaire : 150 Go SSD
Le studio a également mis en ligne le détail des configurations Mac, ainsi que pour ce qui est de la ROG Xbox Ally. Crimson Desert sera disponible dès le 19 mars prochain.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 19/03/2026