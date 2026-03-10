Crimson Desert : Voici comment tournera le jeu sur votre PS5 ou votre Xbox Series ainsi que le détail des configurations PC

Quelles sont les configurations console de Crimson Desert ?

Et voilà, Pearl Abyss a enfin décidé de donner quelques informations sur la version console de Crimson Desert, et à une semaine de la sortie, il était plus que temps. Le studio confirme ainsi qu’il y aura deux modes principaux, à savoir Performances et Qualité, avec un troisième intermédiaire sur la console de Sony si vous disposez d’un écran 120Hz et d’une connexion HDMI 2.1. Voici les spécificités console de Crimson Desert :

PS5 : Performances : 1080p/60 fps (+60 fps en cas de VRR)/Ray-tracing faible Équilibré : 4K upscalée depuis du 1280p, FS3/40 FPS/Ray-tracing faible Qualité : 4K upscalée depuis du 1440p, FSR3/30 FPS/Ray-tracing faible

: PS5 Pro : Performances : 4K upscalée depuis du 1080P/60 fps (+60 fps en cas de VRR)/Ray-tracing élevé Équilibré : 4K upscalée depuis du 1440p/40 fps (48 fps en cas de VRR)/Ray-tracing élevé Qualité : 4K/30 fps/Ray-tracing ultra

: Xbox Series X : Performances : 1080p/60 fps (+60 fps en cas de VRR)/Ray-tracing faible Équilibré : 4K upscalée depuis du 1280p, FS3/40 FPS/Ray-tracing faible Qualité : 4K upscalée depuis du 1440p, FSR3/30 FPS/Ray-tracing faible

: Xbox Series S : Performances : 720p/40 fps Qualité : 1080p/30 fps

On remarque donc que la Xbox Series S commence à être sérieusement à la peine ici, tandis que la PS5 Pro sera logiquement la meilleure machine pour profiter au mieux du jeu.

Quelles sont les configurations PC de Crimson Desert ?

De plus, Pearl Abyss a également partagé des configurations PC plus détaillées afin de vous aider à voir comment votre bécane pourra supporter Crimson Desert :

Minimale (1080p upscalé depuis du 900p/30 fps) : GPU : AMD Radeon RX 5500 XT ou NVIDIA GeForce GTX 1060 CPU : AMD Ryzen 5 2600X ou Intel i5-8500 RAM : 16 Go Espace nécessaire : 150 Go SSD

: Faible (1080p/30fps) : GPU : AMD Radeon RX 6500 XT ou NVIDIA GeForce GTX 1660 CPU : AMD Ryzen 5 2600X ou Intel i5-8500 RAM : 16 Go Espace nécessaire : 150 Go SSD

: Recommandée (1080p/60 fps ou 4K/30 fps) : GPU : AMD Radeon RX 6700 XT ou NVIDIA GeForce GTX 2080 CPU : AMD Ryzen 5 5600X ou Intel i5-11600K RAM : 16 Go Espace nécessaire : 150 Go SSD

: Élevée (1440p/60 fps) : GPU : AMD Radeon RX 7700 XT ou NVIDIA GeForce GTX 4070 CPU : AMD Ryzen 5 7600X ou Intel i5-12600K RAM : 16 Go Espace nécessaire : 150 Go SSD

: Ultra (4K/60 fps) : GPU : AMD Radeon RX 9070 XT ou NVIDIA GeForce GTX 5070 Ti CPU : AMD Ryzen 7 7700X ou Intel i5-13600K RAM : 16 Go Espace nécessaire : 150 Go SSD

Le studio a également mis en ligne le détail des configurations Mac, ainsi que pour ce qui est de la ROG Xbox Ally. Crimson Desert sera disponible dès le 19 mars prochain.