Crash Bandicoot 4 laisse fuiter des images et une date

Crash Bandicoot 4: It’s About Time est probablement le secret le moins bien gardé de la saison. Si son trailer d’annonce attendra lundi, quelqu’un n’a pas hésité à publier 15 images de la vidéo sur 4chan. Et sur ces screens en mauvaise qualité, on peut même voir la date de sortie du jeu.

Une qualité d’image proche de celle des années 90

Sur ces images, on peut voir Crash et sa sœur Coco en action. Le Bandicoot a d’ailleurs parfois un costume dont le design fait penser à celui des quatre masques. Il ne serait donc pas étonnant que chacun puisse venir modifier le gameplay.

Autre information apportée par les images, le retour (pas très surprenant) du Dr Neo Cortex. On le voit en gros plan mais aussi de dos dans un niveau rempli de lave. La qualité des images ne permet pas de voir s’il poursuit quelque chose.

On continue avec la date de sortie du jeu qui est donc fixée au 9 octobre 2020.

Mais cela n’empêche pas Activision de déjà communiquer sur du contenu supplémentaire. La dernière image indique donc qu’acheter le jeu en dématérialisé permettra d’obtenir gratuitement les costumes Tubular pour Crash et Coco. Vu qu’il n’y a qu’un logo Xbox en bas, il n’est pas impossible que cette offre soit réservée à la Xbox One.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time sortira donc le 9 octobre 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One.