Crash Bandicoot 5 aurait pu avoir un crossover avec Spyro mais aurait été annulé pour favoriser des jeux service

Un vrai crève-coeur

Dans cette vidéo, on apprend d’abord que ce cinquième épisode devait être une suite directe de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, mais avec un petit twist en plus. Plusieurs concept-arts trouvés permettent de voir que Spyro s’invitait ici dans la danse pour un crossover inattendu, et était l’un des personnages jouables en plus de Crash.

Et là, on comprend mieux pourquoi Nicholas Kole, qui a travaillé sur Spyro Reignited et Crash Bandicoot 4 en plus de ce projet annulé, déclarait que les informations à propos de ce jeu « allaient briser des coeurs ».

Voir les deux héros collaborer dans un seul et même jeu a tout d’un rêve pour les fans, et malheureusement, cette idée n’ira pas plus loin. Le projet aurait vite été annulé avant d’entrer dans sa phase de production, et Liam Robertson indique que cela est surtout la cause de la stratégie d’Activision, qui souhaitait investir davantage dans ses jeux service comme Call of Duty que dans la suite d’un jeu dont les ventes n’ont pas été très satisfaisantes. Voilà qui ne devrait pas augmenter la cote de popularité de l’éditeur.