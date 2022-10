Un nouveau jeu Crash Bandicoot sera dévoilé aux Game Awards, Crash 4 arrive sur Steam le 18 octobre

Cela fait un moment que des rumeurs circulent à propos d’un nouveau jeu Crash Bandicoot par Toys for Bob. On pensait voir cette annonce lors de la Gamescom, mais rien n’a été dévoilé. Sans doute pour mieux se réserver pour les Game Awards, puisque le studio et Activision viennent de commencer à teaser l’événement avec une annonce de nouveau jeu, tout en confirmant l’arrivée de Crash Bandicoot 4: It’s About Time sur Steam.

Une pizza qui en dit beaucoup

Un carton de pizza un peu spécial a été envoyé à quelques influenceurs sur lequel on peut voir la mention « Aku Aku’s Steam-In Pizza Shack » ainsi qu’une étiquette qui révèle plein de détails.

Sur cette dernière, on peut voir que Crash Bandicoot 4: It’s About Time sortira le 18 octobre prochain sur Steam. Mais on y voit aussi la phrase suivante : « Encore faim ? Essayez notre nouvelle pizza Wumpa à 12,08$ ! ».

L’énigme n’est pas bien difficile à déchiffrer ici, puisque cette somme semble indiquer la date du 8 décembre prochain, soit la soirée des Game Awards. On peut donc en conclure qu’un nouveau jeu Crash Bandicoot sera annoncé lors de cet événement, probablement le jeu Crash multijoueur qui est pointé du doigt par de nombreuses rumeurs depuis le début de l’année.