Le studio Toys For Bob (Crash Bandicoot) serait en danger suite aux renvois chez Activision-Blizzard

La situation du studio reste inconnue

Le détail de tous les renvois commencent petit à petit à se faire connaître et c’est le journal San Francisco Chronicle qui nous apprend notamment que 76 personnes ont été licenciées au sein de Sledgehammer Games (Call of Duty) contre 86 employés chez Toys For Bob. Une terrible situation pour les deux studios, qui est surtout très problématique pour l’équipe derrière les jeux Crash.

Le journal indique dans un même article que Toys For Bob fermerait purement et simplement ses portes à compter d’aujourd’hui, tandis que d’autres échos font mention d’un studio qui resterait encore en vie, mais qui n’aurait plus de bureaux (et serait donc presque entièrement en télétravail). Ce qui, pour le moment, reste à vérifier étant donné que ni Activision ni Microsoft n’ont souhaité commenter l’affaire. Toujours est-il que le studio a bel et bien perdu des membres de son équipe et se retrouve donc dans une position des plus délicates.

I also got confirmation that Toys for Bob is not closing down. https://t.co/UQzxRzudpf — Jez (@JezCorden) February 8, 2024