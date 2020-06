Crash Bandicoot 4: It’s About Time en fuite sur PS4 et Xbox One

On le sentait venir, un nouveau jeu Crash Bandicoot est en route. Cela fait plusieurs mois maintenant que les rumeurs s’enchaînent et pas plus tard qu’hier, Activision a commencé officiellement a teaser l’événement en envoyant un puzzle à plusieurs médias. L’annonce est donc imminente, mais une récente fuite nous donne déjà un visuel et un nom.

Crash Bandicoot 4 pour bientôt

C’est le comité de classification des jeux numériques de Taiwai qui vient de lister Crash Bandicoot 4: It’s About Time sur PlayStation 4 et Xbox One. Chacune des fiches laissent apparaître quelques informations et notamment une jaquette pour chaque plateforme. Avec ce visuel et ces logos, le doute n’est désormais plus permis.

Ce nouveau volet serait développé par le studio Toys for Bob, que l’on connait notamment pour la compilation HD Spyro Reignited Trilogy. On part bien sur un nouvel opus, vu que le court synopsis lâché ne correspond à aucun épisode connu. La jaquette nous permet également d’apercevoir la présence d’une version Xbox Series X, probablement dans le cadre du Smart Delivery.

Pour l’instant, ni les développeurs ni Activision n’ont officialisé la chose. Mais avec cette récente fuite, cela ne devrait plus trop tarder. A moins qu’il s’agisse de la révélation du AAA programmé le 22 juin à 17h au cours du Summer Game Fest, ce qui ne serait guère étonnant.