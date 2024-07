Un Crash Bandicoot 5 aurait été envisagé durant un temps, mais le projet aurait été annulé

Un cinquième épisode remis à plus tard ?

C’est ce que sous-entend l’artiste Nicholas Kole, qui a travaillé sur Spyro Reignited et Crash Bandicoot 4. L’intéressé a récemment pris la parole sur les réseaux sociaux pour lever le voile sur ce qui se cachait derrière le jeu annulé répondant au nom de code « Project Dragon », et qui aurait pu s’appeler Everhaven. Un titre qui devait voir le jour chez Phoenix Labs (Fae Farm) et qui était présenté comme un jeu mêlant survie, craft, RPG et multijoueur, le tout dans une ambiance cozy et colorée.

Avant qu’il révèle ce sur quoi il travaillait, quelqu’un lui a demandé si le projet sur lequel il œuvrait en secret était un jeu Spyro. Ce n’était donc pas le cas (« Project Dragon » n’était donc pas du tout lié à Spyro), mais Kole affirme qu’un autre projet sur lequel il a travaillé a été annulé lui aussi, qui n’était autre que Crash 5 :

« Ce n’est pas Spyro, mais un jour les gens entendront parler du Crash 5 qui n’a jamais existé et ça va briser des cœurs. »

C’est tout ce qu’il dira à ce sujet, sans préciser si ce Crash 5 a vraiment été en développement ou s’il n’a pas dépassé le stade de concept. L’idée a au moins été mise sur la table mais ce cinquième épisode ne semble être à l’ordre du jour, du moins pour le moment. On ignore toujours ce sur quoi travaille Toys for Bob à l’heure actuelle, même si les regards sont désormais tournés vers la licence Spyro.