Comment débloquer La Louve Piégée et libérer Orengall dans Soulframe ?

Tout d’abord, il convient d’avancer suffisamment dans l’histoire principale de Soulframe jusqu’à terminer la quête du Cerf Tourmenté (et résoudre son énigme !). Il s’agit ensuite de débloquer une autre quête, intitulée « La Louve Piégée » en détruisant l’une des 5 lanternes célestes rouges flottant au-dessus de la zone nord-ouest de Midrath, chacun des emplacements étant justement marqués d’une croix rouge sur notre carte ci-dessous.

Une vision révèle alors qu’Orengall, la Louve de l’Augure, est enchaînée non loin de là, à l’endroit indiqué sur votre carte, quelque part au sud-ouest de la région d’Airde Limbwoods. Rendez-vous sur place, détruisez la lanterne et interagissez avec la louve afin de la libérer à travers une cinématique.

Rien de plus à faire pour le moment, vaquez donc à vos occupations dans le monde ouvert jusqu’à entendre le hurlement de la louve résonner, ce qui affichera un nouvel objectif (vous pouvez également vous déconnecter, puis vous reconnecter au jeu dans la foulée pour recevoir l’objectif plus rapidement). Un hurlement qui semble alors provenir du nord de la Grande Corlée, tandis que vous pouvez vous laisser guider par le Moineau Pèlerin ou suivre ses traces de pattes grâce à la vue spectrale pour finalement la retrouver dans un camp ennemi.

Où trouver les 3 louveteaux d’Orengall ?

Après vous être débarrassé des gardes, parlez à la louve et choisissez l’option de dialogue correspondante à votre Vertu principale pour recevoir un nouvel objectif, celui de libérer les petits d’Orengall. De nouveau, suivez votre Moineau Pèlerin jusqu’à l’endroit indiqué sur votre carte, là où vous tombez sur un autre groupe d’ennemis autour d’une cage enfermant deux louveteaux. Récupérez la clé de la cage sur l’un des cadavres ennemis et ouvrez-la pour les libérer.

Après la cinématique, il s’agit alors de retrouver le troisième et dernier louveteau. Pour cela, jetez un coup d’œil à votre boussole et partez en direction du sud-ouest pour trouver l’entrée d’une mine. A l’intérieur, en gardant toujours l’œil sur votre boussole, avancez et descendez l’échelle un peu plus loin dans la galerie pour ensuite pénétrer dans le Dédale de Dermak.

De là, suivez votre Moineau Pèlerin pour traverser le Dédale et rejoindre la salle tout au bout pour libérer le dernier louveteau, lui aussi enfermé dans une cage.

Comment vaincre le Banneret Styne et choisir votre louveteau ?

De là, quittez le Dédale de Dermark et filez vers le nord-ouest pour faire face au Bisulcam de l’Ode. Détruisez les piliers autour du Bisulcam, tout en vous débarrassant des gardes de l’Ode qui tentent de vous en empêcher. Un boss fera alors son apparition : le Banneret Styne, dont le sort est déjà scellé pour ne pas vous en dire plus…

Enfin, parlez à Orengall et choisissez le louveteau qui deviendra votre fidèle compagnon parmi Ciar, Cathal ou Cuan, ce qui mettra également un terme à cette quête.

Récompense : Croquettes pour canidés, biscuit pour canidés, « Appeler le Louveteau » pour siffler votre nouveau compagnon, un fragment de Pacte Orengall.

Enfin, si besoin, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil du côté de notre guide pour en savoir plus et pour toujours plus d’astuces sur Soulframe.