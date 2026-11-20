Comment obtenir de l’Harmonie dans Soulframe ?<

Charmer les animaux sauvages

A vrai dire, explorer les terres de Midrath reste encore le meilleur moyen de collecter de l’Harmonie. Et pour cause, il est possible de charmer n’importe quel animal sauvage que vous croiserez dans le monde ouvert de Soulframe (à condition toutefois d’avoir débarrassé les régions de leur corruption au préalable en détruisant les Siphons de l’Ode). Mais encore faut-il parvenir à jouer non seulement les bonnes notes, mais surtout des notes parfaites avec votre flûte pour en obtenir. La quantité d’Harmonie récupérée dépendra alors de la rareté de l’animal : 25 pour un animal commun, 50 pour un animal peu commun et 75 pour un animal rare.

En revanche, la moindre fausse note, au contraire, vous fera perdre de l’Harmonie. D’ailleurs, mieux vaut ne pas jouer une note plutôt que de faire une fausse note, c’est pourquoi nous vous conseillons de vous concentrer sur une seule note à la fois, quitte à ne pas jouer toute la séquence, afin d’éviter de prendre ce risque.

Sur certaines partitions, vous aurez l’occasion de jouer une note d’Harmonie dès le début, comme le montre notre image ci-dessous. Une note qui vous permettra d’obtenir une quantité supplémentaire de cette ressource, sachant qu’une note parfaite vous en accordera même le double.

Enfin, notez qu’il est également possible de libérer les animaux retenus en captivité dans certains camps ennemis, sans même avoir besoin de les charmer pour recevoir de l’Harmonie.

Pêcher et relâcher les poissons

Toujours en interaction avec la faune, la pêche constitue une autre source intéressante d’Harmonie. Pour cela, il suffit de relâcher les poissons que vous attrapez plutôt que de les garder. Ainsi, chaque poisson relâché rapportera 150 d’Harmonie.

Attention toutefois, comme pour les animaux sauvages, prenez le temps d’abord de débarrasser la région de sa corruption en détruisant le Siphon de l’Ode. Sans cela, vous pourrez toujours pêcher mais vous resterez bredouille.

Vendre ses totems et ses runes

Dans Soulframe, les totems sont notamment utiles pour améliorer vos armes. D’ailleurs, n’hésitez pas à consulter notre astuce dédiée pour en savoir plus sur leur fonctionnement. Des totems que vous serez forcément amené à accumuler au fil de votre aventure, y compris des doublons dont vous pourrez facilement vous débarrasser en les revendant depuis le menu de votre personnage à Ombrenuit. Une bonne habitude à prendre, d’autant plus que votre inventaire est limité à 1000 totems !

Comme pour les animaux sauvages, la quantité d’Harmonie obtenue dépendra, là encore, de leur rareté : 250 pour un totem commun, 500 pour un peu commun et 750 pour un rare. A noter que le même principe s’applique aux runes, dont la vente peut vous rapporter 2500 d’Harmonie.

Entre les animaux sauvages, la pêche et la revente de totems et de runes, voilà donc plusieurs moyens de récupérer de l’Harmonie. De quoi vous constituer, si besoin, une petite réserve pour améliorer votre équipement comme bon vous semble.

Enfin, si besoin, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil du côté de notre guide pour en savoir plus et pour toujours plus d’astuces sur Soulframe.