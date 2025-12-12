Clair Obscur: Expedition 33 termine une année phénoménale en raflant quasiment tout aux Game Awards 2025

Continuer à flexer

Il n’y avait absolument aucun doute au sujet du fait que Clair Obscur: Expedition 33 remporte des prix durant les Game Awards. Il était même le grand favori du GOTY, malgré l’arrivée tardive mais tambour battant de Hollow Knight Silksong et Hades II. Mais avec 13 nominations étalées sur 11 catégories, le succès fut encore plus conséquent que tout ce qui pouvait être imaginé, car le RPG en a remporté la quasi-intégralité. Voici le rappel de la liste :

Jeu de l’année

Meilleur jeu indépendant

Meilleur RPG

Meilleure bande-son

Meilleure direction artistique

Meilleure direction

Meilleure narration

Meilleure performance

Meilleur premier jeu

Seul Battlefield 6 l’a privé du « Meilleur audio design », et Wuthering Waves l’a devancé pour le « Choix du public ». Le tableau final reste évidemment impressionnant avec ces neuf distinctions, balayant le record de The Last of Us Part II et ses sept statuettes.

Rarement il nous a été rendu possible d’être témoin d’un tel plébiscite soulignant, avant toute chose, la qualité certaine d’une aventure particulièrement marquante. Il faut dire que pas mal d’ingrédients ont été réunis pour faire de ce Clair Obscur: Expedition 33 un incontournable de l’année.

La reconnaissance d’un titre majeur

Chacun ira mettre en avant ce qu’il ou elle a préféré, mais difficile de ne pas parler d’abord de la musique, un véritable chef-d’œuvre mené par Lorien Testard et Alice Duport-Percier, lesquels ont d’ailleurs performé sur la scène des Game Awards pour notre plus grand plaisir. L’histoire aura aussi joué un grand rôle, entre drame, moments épiques et ressorts comiques.

Une intrigue embellie par un groupe de personnages parfaitement incarnés par les acteurs et actrices, qu’il s’agisse de la motion capture ou du doublage (VF ou VO d’ailleurs, hein). Enfin, et bien entendu, le système de combat qui, non, n’a pas réinventé le genre, mais a su proposer un équilibre particulièrement bien exécuté entre tour par tout et temps réel.

Tout cela et bien plus encore a permis d’ériger le tout premier jeu de Sandfall Interactive au rang des références du RPG. Maintenant, impossible de nier non plus le repoussement perpétuel des plafonds de hype, et il est clair que les débats sont passionnés entre celles et ceux absolument conquis par l’expérience, et les autres qui auront au mieux passé un très bon moment, au pire lâché l’aventure en cours de route.

Quoi qu’il en soit, les membres du studio montpelliérain ne sont toujours pas descendus de leur nuage, et ce n’est pas près d’arriver. Les joueuses et joueurs non plus, d’ailleurs, puisque la mise à jour gratuite « Thank You » est arrivée dans la nuit et permet de prolonger le plaisir en bénéficiant de combats, de tenues, de pictos et bien d’autres contenus inédits.