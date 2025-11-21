Clair Obscur: Expedition 33 repart grand gagnant des Golden Joystick Awards 2025

Un aperçu des récompenses aux Game Awards ?

Sandfall Interactive a pu sabrer le champagne hier soir, puisque Clair Obscur: Expedition 33 est reparti avec pas mal de trophées, dont le plus important des Golden Joystick Awards, celui du « Ultimate Game of the Year », qui récompense le meilleur jeu de l’année. Parmi les autres gagnants de la soirée, Ghost of Yotei repart aussi avec la statuette du meilleur jeu console, tandis que Hollow Knight Silksong est sacré meilleur jeu PC.

Voici la liste des gagnants aux Golden Joystick Awards 2025 :