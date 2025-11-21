Clair Obscur: Expedition 33 repart grand gagnant des Golden Joystick Awards 2025
Pas besoin d’attendre les Game Awards pour assister à des cérémonies de récompenses. GamesRadar a dégainé ses Golden Joystick Awards, une cérémonie historique dans le milieu, qui récompense les titres sortis ces derniers mois dans des tas de catégories. Sans grande surprise, Clair Obscur: Expedition 33 était le favori, et il a ramené beaucoup de coupes à la maison.
Un aperçu des récompenses aux Game Awards ?
Sandfall Interactive a pu sabrer le champagne hier soir, puisque Clair Obscur: Expedition 33 est reparti avec pas mal de trophées, dont le plus important des Golden Joystick Awards, celui du « Ultimate Game of the Year », qui récompense le meilleur jeu de l’année. Parmi les autres gagnants de la soirée, Ghost of Yotei repart aussi avec la statuette du meilleur jeu console, tandis que Hollow Knight Silksong est sacré meilleur jeu PC.
Voici la liste des gagnants aux Golden Joystick Awards 2025 :
- Ultimate Game of the Year : Clair Obscur: Expedition 33
- Studio de l’année : Sandfall Interactive
- Meilleur jeu console de l’année : Ghost of Yotei
- Meilleur jeu PC de l’année : Hollow Knight Silksong
- Meilleur jeu indé : Blue Prince
- Meilleur jeu indé auto-publié : Hollow Knight Silksong
- Meilleur jeu multijoueur : Peak
- Meilleur premier jeu : Schedule 1
- Choix des critiques : Donkey Kong Bananza
- Choix des streamers : Peak
- Meilleur remake/remaster : The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Meilleur DLC : Lies of P: Overture
- Meilleur accès anticipé : R.E.P.O.
- Meilleure narration : Clair Obscur: Expedition 33
- Meilleur design visuel : Clair Obscur: Expedition 33
- Meilleur design audio : Ghost of Yotei
- Meilleure bande-son : Clair Obscur: Expedition 33
- Meilleur premier rôle : Jennifer English pour Maelle dans Clair Obscur: Expedition 33
- Meilleur second rôle :Ben Starr pour Verso dans Clair Obscur: Expedition 33
- Meilleur jeu service mobile : Pokémon Go
- Meilleur jeu service PC & consoles : Minecraft
- Jeu le plus attendu : GTA 6
- Meilleure bande-annonce : GTA 6
- Meilleur hardware : AMD Ryzen 9 9950X3D
- Meilleure adaptation : Arcane (saison 2)
