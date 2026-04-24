Clair Obscur: Expedition 33 fête son premier anniversaire avec 8 millions de jeux vendus et une mise à jour surprise
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Rédigé par Jordan
Il y a un an, Sandfall Interactive s’est fait un nom dans le milieu en surprenant tout le monde avec Clair Obscur: Expedition 33, un RPG qui fait aujourd’hui date dans le milieu tant il est devenu très récompensé et apprécié du public. Le jeu souffle aujourd’hui sa toute première bougie, de quoi permettre au studio de tirer un nouveau bilan tout en offrant un petit cadeau à celles et ceux qui voudraient relancer l’aventure.
Le casting se met sur son 31 pour fêter la nouvelle
Le succès de Clair Obscur: Expedition 33 avait pris pas mal de monde de court, tant on ne s’attendait pas à voir le titre s’écouler rapidement à hauteurs de plusieurs millions d’exemplaires. La dernière fois que Sandfall avait communiqué un chiffre de ventes, le RPG affichait fièrement 5 millions de copies écoulées, et cela datait d’octobre dernier. Depuis, le titre a eu droit à des dizaines et des dizaines de récompenses, le rendant un peu plus populaire chaque jour. Si bien que pour son premier anniversaire, il dépasse maintenant les 8 millions d’exemplaires vendus.
Cette jolie prouesse s’accompagne d’une mise à jour inattendue pour ce Clair Obscur: Expedition 33. Dès maintenant, vous pouvez télécharger cette update 1.5.5 qui vient corriger quelques bugs, mais aussi ajouter une coupe de cheveux à chacun des personnages. Ce n’est pas grand-chose, mais quand c’est gratuit, on prend.
Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.
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Date de sortie : 24/04/2025