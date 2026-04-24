Clair Obscur: Expedition 33 fête son premier anniversaire avec 8 millions de jeux vendus et une mise à jour surprise

Le casting se met sur son 31 pour fêter la nouvelle

Le succès de Clair Obscur: Expedition 33 avait pris pas mal de monde de court, tant on ne s’attendait pas à voir le titre s’écouler rapidement à hauteurs de plusieurs millions d’exemplaires. La dernière fois que Sandfall avait communiqué un chiffre de ventes, le RPG affichait fièrement 5 millions de copies écoulées, et cela datait d’octobre dernier. Depuis, le titre a eu droit à des dizaines et des dizaines de récompenses, le rendant un peu plus populaire chaque jour. Si bien que pour son premier anniversaire, il dépasse maintenant les 8 millions d’exemplaires vendus.

Cette jolie prouesse s’accompagne d’une mise à jour inattendue pour ce Clair Obscur: Expedition 33. Dès maintenant, vous pouvez télécharger cette update 1.5.5 qui vient corriger quelques bugs, mais aussi ajouter une coupe de cheveux à chacun des personnages. Ce n’est pas grand-chose, mais quand c’est gratuit, on prend.

Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.