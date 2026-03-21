Clair Obscur: Expedition 33 : La Mirror Edition maintes fois réclamée bientôt disponible en France, voici où la précommander

Une aberration désormais corrigée

Petite précision cependant : pour l’instant, seule la version PlayStation 5 du jeu bénéficiera de cette sortie exclusive à la plateforme Amazon. Il n’a pas encore été annoncé d’édition physique Mirror Edition pour Xbox Series X/S et il se peut que celle-ci ne voie même jamais le jour. Notez que cette édition ne sortira que dans quelques mois, puisqu’elle est annoncée pour une disponibilité au 5 juin 2026 au prix de 59€99.

Voici le contenu de cette Mirror Edition longtemps réclamée par les fans, puisqu’elle est déjà disponible dans plusieurs pays d’Europe, sauf chez nous, pourtant fief d’origine du studio Sandfall Interactive :

Le jeu sur disque avec son fourreau cartonné

Un SteelBook exclusif à l’effigie de Verso et Alicia

3 cartes de personnages au hasard parmi les 10 disponibles

Si vous êtes totalement passé à côté du phénomène de l’année dernière, Clair Obscur: Expedition 33 est un RPG au tour par tour prenant place dans un univers alternatif inspiré de la France de la Belle Epoque. On y découvre les membres d’une expédition en quête de vaincre la Paintresse, une étrange menace qui fait disparaître toutes les personnes atteignant un âge déterminé une fois par an. Avec au casting des acteurs comme Charlie Cox (qui va reprendre du service dans le jeu vidéo prochainement), Jennifer English ou encore Ben Starr (doublés respectivement en VF par Alexandre Gillet, Adeline Chetail et Slimane Yefsah), Clair Obscur: Expedition 33 est parvenu à se hisser en tête des suffrages du public et de la presse en fin d’année dernière, malgré ses quelques défauts.

Clair Obscur: Expedition 33 est disponible depuis le 24 avril 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Retrouvez tous nos guides pour platiner le jeu ainsi que notre test complet réalisé à sa sortie. Et si vous vous posiez la question : nous n’avons pas encore de nouvelles concernant une éventuelle sortie sur Nintendo Switch 2 pour le GOTY 2025. Alors, vous allez (re)craquer ?