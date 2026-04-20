Clair Obscur: Expedition 33 triomphe aux BAFTA, voici la liste des gagnants de la cérémonie
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Rédigé par Jordan
Eh non, la saison des cérémonies n’est pas tout à fait terminée puisque les BAFTA ont eu lieu ce week-end. Et il s’agit là d’une prestigieuse cérémonie qui est l’une des plus importantes de l’industrie, du moins si l’on accorde un peu de crédit à ce genre de statuettes. Comme dans la plupart des cérémonies qui ont eu lieu ces derniers temps, Clair Obscur: Expedition 33 en est ressorti grand gagnant, mais il n’a pas été le seul à remporter quelques trophées.
Le palmarès complet des BAFTA 2026
Pour cette nouvelle édition des BAFTA, Clair Obscur: Expedition 33 remporte une nouvelle fois le gros lot et continue sa razzia des trophées. Le titre ne gagne cependant pas dans toutes les catégories où il a été nommé, même lorsqu’il s’agit de sa bande-son, histoire de laisser un peu de place à d’autres titres qui ne déméritent pas non plus. On pense à Dispatch qui gagne ici quelques récompenses, au même titre que Ghost of Yotei.
Voici la liste des gagnants aux BAFTA 2026 :
Meilleur jeu
- ARC Raiders
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33 (GAGNANT)
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
Meilleure animation
- Battlefield 6
- Death Stranding 2: On The Beach
- Dispatch (GAGNANT)
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Accomplissement artistique
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach (GAGNANT)
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Hollow Knight: Silksong
- South of Midnight
Meilleure expérience audio
- ARC Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Dispatch (GAGNANT)
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
Meilleur jeu britannique
- Atomfall (GAGNANT)
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Mafia: The Old Country
- Monument Valley 3
- PowerWash Simulator 2
- Two Point Museum
Meilleur premier jeu
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33 (GAGNANT)
- Consume Me
- despelote
- Dispatch
- The Midnight Walk
Meilleur suivi de jeu
- Fallout 76
- Helldivers 2
- Hitman World of Assassination
- No Man’s Sky (GAGNANT)
- Vampire Survivors
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Meilleur jeu familial
- Donkey Kong Bananza
- Is This Seat Taken?
- LEGO Party! (GAGNANT)
- Mario Kart World
- PowerWash Simulator 2
- Two Point Museum
Jeu qui dépasse le divertissement
- and Roger
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Consume Me
- despelote (GAGNANT)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- The Alters
Meilleur game design
- BALL x PIT
- Blue Prince (GAGNANT)
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Split Fiction
Meilleur jeu multijoueur
- ARC Raiders (GAGNANT)
- Dune: Awakening
- Elden Ring Nightreign
- LEGO Party!
- PEAK
- Split Fiction
Meilleure bande-son
- Clair Obscur: Expedition 33 (GAGNANT)
- Death Stranding 2: On The Beach
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
Meilleure narration
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
- Kingdom Come: Deliverance II (GAGNANT)
- The Alters
Meilleure nouvelle licence
- ARC Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- South of Midnight (GAGNANT)
- Split Fiction
- The Alters
Prouesse technique
- ARC Raiders
- Death Stranding 2: On The Beach
- DOOM: The Dark Ages
- Ghost of Yōtei (GAGNANT)
- Indiana Jones and the Great Circle
- Split Fiction
Meilleur premier role
- Aaron Paul en tant que Robert Robertson dans Dispatch
- Ben Starr en tant que Verso dans Clair Obscur: Expedition 33
- Erika Ishii en tant que Atsu dans Ghost of Yōtei
- Jennifer English en tant que Maelle dans Clair Obscur: Expedition 33 (GAGNANTE)
- Tom McKay en tant que Henry de Skalitz dans Kingdom Come: Deliverance II
- Troy Baker en tant que Indiana Jones dans Indiana Jones et le Cercle Ancien
Meilleur second role
- Alix Wilton Regan en tant que Lea Florence Monad dans Lies of P: Overture
- Charlie Cox as Gustave dans Clair Obscur: Expedition 33
- Jane Perry en tant que Lia Cain dans Dead Take
- Jeffrey Wright en tant que Chase dans Dispatch (GAGNANT)
- Kirsty Rider en tant que Lune dans Clair Obscur: Expedition 33
- Troy Baker en tant que Higgs dans Death Stranding 2: On The Beach
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Date de sortie : 24/04/2025