Clair Obscur: Expedition 33 triomphe aux BAFTA, voici la liste des gagnants de la cérémonie

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Eh non, la saison des cérémonies n’est pas tout à fait terminée puisque les BAFTA ont eu lieu ce week-end. Et il s’agit là d’une prestigieuse cérémonie qui est l’une des plus importantes de l’industrie, du moins si l’on accorde un peu de crédit à ce genre de statuettes. Comme dans la plupart des cérémonies qui ont eu lieu ces derniers temps, Clair Obscur: Expedition 33 en est ressorti grand gagnant, mais il n’a pas été le seul à remporter quelques trophées.

Clair Obscur: Expedition 33

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Clair Obscur: Expedition 33
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Date de sortie : 24/04/2025

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