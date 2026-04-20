Clair Obscur: Expedition 33 triomphe aux BAFTA, voici la liste des gagnants de la cérémonie

Le palmarès complet des BAFTA 2026

Pour cette nouvelle édition des BAFTA, Clair Obscur: Expedition 33 remporte une nouvelle fois le gros lot et continue sa razzia des trophées. Le titre ne gagne cependant pas dans toutes les catégories où il a été nommé, même lorsqu’il s’agit de sa bande-son, histoire de laisser un peu de place à d’autres titres qui ne déméritent pas non plus. On pense à Dispatch qui gagne ici quelques récompenses, au même titre que Ghost of Yotei.

Voici la liste des gagnants aux BAFTA 2026 :

Meilleur jeu

ARC Raiders

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33 (GAGNANT)

Dispatch

Ghost of Yōtei

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Meilleure animation

Battlefield 6

Death Stranding 2: On The Beach

Dispatch (GAGNANT)

Ghost of Yōtei

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Accomplissement artistique

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach (GAGNANT)

Dispatch

Ghost of Yōtei

Hollow Knight: Silksong

South of Midnight

Meilleure expérience audio

ARC Raiders

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Dispatch (GAGNANT)

Ghost of Yōtei

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Meilleur jeu britannique

Atomfall (GAGNANT)

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Mafia: The Old Country

Monument Valley 3

PowerWash Simulator 2

Two Point Museum

Meilleur premier jeu

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33 (GAGNANT)

Consume Me

despelote

Dispatch

The Midnight Walk

Meilleur suivi de jeu

Fallout 76

Helldivers 2

Hitman World of Assassination

No Man’s Sky (GAGNANT)

Vampire Survivors

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Meilleur jeu familial

Donkey Kong Bananza

Is This Seat Taken?

LEGO Party! (GAGNANT)

Mario Kart World

PowerWash Simulator 2

Two Point Museum

Jeu qui dépasse le divertissement

and Roger

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Consume Me

despelote (GAGNANT)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

The Alters

Meilleur game design

BALL x PIT

Blue Prince (GAGNANT)

Clair Obscur: Expedition 33

Ghost of Yōtei

Hades II

Split Fiction



Meilleur jeu multijoueur

ARC Raiders (GAGNANT)

Dune: Awakening

Elden Ring Nightreign

LEGO Party!

PEAK

Split Fiction

Meilleure bande-son

Clair Obscur: Expedition 33 (GAGNANT)

Death Stranding 2: On The Beach

Dispatch

Ghost of Yōtei

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Meilleure narration

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Kingdom Come: Deliverance II (GAGNANT)

The Alters

Meilleure nouvelle licence

ARC Raiders

Clair Obscur: Expedition 33

Dispatch

South of Midnight (GAGNANT)

Split Fiction

The Alters

Prouesse technique

ARC Raiders

Death Stranding 2: On The Beach

DOOM: The Dark Ages

Ghost of Yōtei (GAGNANT)

Indiana Jones and the Great Circle

Split Fiction

Meilleur premier role

Aaron Paul en tant que Robert Robertson dans Dispatch

Ben Starr en tant que Verso dans Clair Obscur: Expedition 33

Erika Ishii en tant que Atsu dans Ghost of Yōtei

Jennifer English en tant que Maelle dans Clair Obscur: Expedition 33 (GAGNANTE)

Tom McKay en tant que Henry de Skalitz dans Kingdom Come: Deliverance II

Troy Baker en tant que Indiana Jones dans Indiana Jones et le Cercle Ancien

Meilleur second role