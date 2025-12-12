Clair Obscur: Expedition 33 rend disponible dès maintenant sa mise à jour gratuite « Thank You », avec pas mal de contenu inédit

Un remerciement à une communauté au taquet

Tout continue de se passer comme dans un rêve pour l’équipe de Sandfall Interactive. Et si le sens du timing l’a toujours accompagné depuis la sortie de Clair Obscur: Expedition 33, quoi de mieux que la remise d’un GOTY pour signaler que la mise à jour gratuite, appelée « Thank You », est disponible au téléchargement sur toutes les plateformes. Au menu, un tout nouveau niveau comportant son lot de joyeusetés.

« Verso’s Drafts », que l’on pourrait traduire en les « Esquisses de Verso », tel est le nom de la zone entièrement inédite à découvrir. Particulièrement coloré et léger, censé d’ailleurs symboliser l’enfance de Verso, cet environnement bénéficiera également de nouvelles musiques. Mais attention, l’ambiance ne sera pas forcément uniquement dédié à la détente.

Car outre les nouveaux costumes, coupes de cheveux et armes qui resteront visuellement dans le thème de ce niveau bariolé, il y aura aussi de nouveaux boss à aller taper du côté de la Tour Éternelle. Evidemment, du challenge vous attend avec en récompense de nouveaux Pictos, costumes et autres équipements.

Autre nouveauté particulièrement demandée, un Mode Photo fait enfin son apparition, et il a l’air assez poussé, avec notamment 33 filtres (bah oui, forcément), une grande liberté de mouvement de caméra, et tous les éléments que l’on se doit de retrouver dans une telle fonctionnalité.

Enfin, pas mal d’ajouts de qualités de vie vont en soulager beaucoup, puisque l’on peut désormais utiliser des filtres pour retrouver ses Lumina plus facilement, et même conserver des combinaisons de Lumina favorites, au lieu de tout déséquiper et rééquiper comme ce fut le cas jusqu’à présent. Ajoutons à cela la possibilité d’abandonner un combat, utile quand on est mal parti, ce qui là aussi fait du bien.

Clair Obscur: Expedition 33 et sa mise à jour gratuite « Thank You » sont disponibles dès maintenant sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.