Une tournée européenne est annoncée pour les concerts Clair Obscur: Expedition 33, avec de nouvelles dates en France

Plein de dates dans les pays francophones

Sandfall Interactive, Bleu Citron et Les Soudaines sont donc heureux d’annoncer aujourd’hui une tournée européenne pour Clair Obscur: Expedition 33, avec plus d’une quinzaine de dates dans différents pays. Ces concerts auront donc lieu à Amsterdam, Londres, Milan ou encore Rotterdam, mais que les francophones se rassurent, vous pourrez bien assister à l’un des shows plus près de chez vous.

Que vous habitiez près de Bruxelles, Genève, Zurich, Strasbourg, Reims, Nantes ou encore Toulouse, vous trouverez bien un concert près de chez vous dès l’année prochaine, du moins si les billets ne partent pas trop rapidement cette fois.

Voici toutes les dates annoncées pour les concerts européens de Clair Obscur: Expedition 33 en 2026 :

Berlin le 18 et 19 mars 2026

le 18 et 19 mars 2026 Esch-sur-Alzette le 25 mars 2026

le 25 mars 2026 Bruxelles le 26 mars 2026

le 26 mars 2026 Rotterdam le 5 et 6 avril 2026

le 5 et 6 avril 2026 Londres le 8 avril 2026

le 8 avril 2026 Strasbourg le 23 avril 2026

le 23 avril 2026 Reims le 24 avril 2026

le 24 avril 2026 Nantes le 26 avril 2026

le 26 avril 2026 Bordeaux le 30 avril 2026

le 30 avril 2026 Lille le 2 mai 2026

le 2 mai 2026 Zurich le 5 mai 2026

le 5 mai 2026 Genève le 6 mai 2026

le 6 mai 2026 Milan le 7 mai 2026

le 7 mai 2026 Toulouse le 27 mai 2026

le 27 mai 2026 Paris le 28, 29 et 30 mai 2026

Les tickets seront mis en vente dès le 2 décembre prochain à 11 heures du matin sur le site officiel. Vous pouvez dès maintenant vous enregistrer pour être notifié lorsque les billets seront disponibles à l’achat.