Chez Microsoft, les revenus liés au gaming sont en baisse de 2%, surtout à cause des faibles ventes de consoles Xbox

Les consoles tirent le bilan vers le bas

Dans ce nouveau rapport trimestriel publié par Microsoft, on voit d’abord que la branche gaming a diminué de 2% par rapport à l’année passée à la même période, ce qui engrange une différence de 113 millions de dollars. Ce qui n’est pas rien, et Microsoft nomme directement le plus grand coupable ici qui est la section hardware chez Xbox, en déclin de 29%. Une baisse qui n’étonnera personne dans la mesure où toute la stratégie de Xbox est désormais de trouver refuge ailleurs que sur ses propres consoles.

La seule bonne nouvelle à lire ici est que les services et le contenu Xbox enregistre quant à lui une hausse de 1%, principalement grâce aux revenus générés par le Xbox Game Pass et les contenus chez d’éditeurs tiers, tandis que la section first-party est à la baisse. Une hausse certes minime, mais significative dans la mesure où c’est sur ce domaine que le groupe se concentre activement.

Ce n’est cependant pas encore suffisant pour afficher des revenus en hausse dans toute la globalité de la section gaming, qui porte le poids d’une partie hardware qui ne se vend plus, et qui a peu de chances de remonter la pente.