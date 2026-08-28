Charmes Resonance: A Plague Tale Legacy : où tous les obtenir pour le trophée Superstitieuse ?

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Pour obtenir le trophée platine de Resonance: A Plague Tale Legacy, vous devrez récupérer tous les Charmes. Comme ils sont disséminés un peu partout dans le jeu, nous vous avons préparé cet article pour retrouver en quelques clics nos six guides dédiés à leurs emplacements.

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Notre guide des charmes sur Resonance: A Plague Tale Legacy // Source : ActuGaming

Nos guides sur les charmes de Resonance: A Plague Tale Legacy

Les charmes se décomposent en six catégories dans Resonance: A Plague Tale Legacy : les perles, les brassards, les bracelets, les petits bijoux, les sceaux et les pièces percées. Vous pouvez retrouver tous nos guides complets ci-dessous.

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Exemple de charmes sur Sophia dans Resonance: A Plague Tale Legacy // Source : ActuGaming

Pour vous simplifier la vie, nous précisons le chapitre ainsi que le sous-chapitre pour chaque collectibles. De cette manière, vous pouvez suivre le guide au fil de votre aventure ou simplement recharger la bonne section sans vous refaire tout un niveau.

Pas d’inquiétude pour le scénario : nous avons évité tout élément de spoiler. Resonance: A Plague Tale Legacy étant un jeu avant tout narratif, nous avons fait en sorte de préserver votre découverte tout en vous donnant un coup de pouce parfois nécessaire tant les coffrets peuvent être bien cachés.

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Un autre exemple de charmes sur Sophia dans Resonance: A Plague Tale Legacy // Source : ActuGaming

À quoi servent les charmes sur Resonance: A Plague Tale Legacy ?

À l’inverse des reliques du passé et du présent, les charmes sont très utiles dans Resonance: A Plague Tale Legacy. En effet, ces derniers permettent d’octroyer un passif de combat pour Sophia.

Selon le charme, vous allez profiter d’un bonus comme une amélioration des dégâts lors d’un coup de grâce ou la possibilité d’esquiver passivement la flèche d’un archer. Pour améliorer ces passifs, vous aurez besoin de cumuler les breloques. Alors, pour profiter de la pleine puissance des charmes de Sophia, vous allez devoir tous les trouver.

Néanmoins, il ne s’agit que de “chances”, par conséquent, l’esquive d’une flèche ou l’amélioration de vos dégâts (selon les exemples que l’on vous a donnés) n’est pas assurée. Alors, comme il s’agit d’une probabilité, les charmes ne sont pas indispensables, car la chance ne frappe pas toujours quand on en a réellement besoin. C’est pourquoi nous vous conseillons de ne pas trop miser sur les capacités passives des charmes pour vous sortir d’un combat ardu dans Resonance: A Plague Tale Legacy.

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Jaquette de Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy
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Date de sortie : 27/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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