Charmes Resonance: A Plague Tale Legacy : où tous les obtenir pour le trophée Superstitieuse ?

Nos guides sur les charmes de Resonance: A Plague Tale Legacy

Les charmes se décomposent en six catégories dans Resonance: A Plague Tale Legacy : les perles, les brassards, les bracelets, les petits bijoux, les sceaux et les pièces percées. Vous pouvez retrouver tous nos guides complets ci-dessous.

Pour vous simplifier la vie, nous précisons le chapitre ainsi que le sous-chapitre pour chaque collectibles. De cette manière, vous pouvez suivre le guide au fil de votre aventure ou simplement recharger la bonne section sans vous refaire tout un niveau.

Pas d’inquiétude pour le scénario : nous avons évité tout élément de spoiler. Resonance: A Plague Tale Legacy étant un jeu avant tout narratif, nous avons fait en sorte de préserver votre découverte tout en vous donnant un coup de pouce parfois nécessaire tant les coffrets peuvent être bien cachés.

À quoi servent les charmes sur Resonance: A Plague Tale Legacy ?

À l’inverse des reliques du passé et du présent, les charmes sont très utiles dans Resonance: A Plague Tale Legacy. En effet, ces derniers permettent d’octroyer un passif de combat pour Sophia.

Selon le charme, vous allez profiter d’un bonus comme une amélioration des dégâts lors d’un coup de grâce ou la possibilité d’esquiver passivement la flèche d’un archer. Pour améliorer ces passifs, vous aurez besoin de cumuler les breloques. Alors, pour profiter de la pleine puissance des charmes de Sophia, vous allez devoir tous les trouver.

Néanmoins, il ne s’agit que de “chances”, par conséquent, l’esquive d’une flèche ou l’amélioration de vos dégâts (selon les exemples que l’on vous a donnés) n’est pas assurée. Alors, comme il s’agit d’une probabilité, les charmes ne sont pas indispensables, car la chance ne frappe pas toujours quand on en a réellement besoin. C’est pourquoi nous vous conseillons de ne pas trop miser sur les capacités passives des charmes pour vous sortir d’un combat ardu dans Resonance: A Plague Tale Legacy.