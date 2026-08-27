GTA 6 : Voici tout ce qu’il faut savoir sur le gros trailer en partenariat avec Netflix

Le trailer le plus important de GTA 6, avec du scénario principal

Quelques heures avant 21h, horaire de diffusion du dernier trailer de GTA 6 sur Netflix, on connaissait déjà quelques détails sur le vidéo. Celle-ci dure 26 minutes et est issue de captures réalisées sur PS5.

On commence par suivre Jason et Lucia qui se rendent dans un bâtiment visiblement pour rejoindre un contact et récupérer de la marchandise pour Boobie. Bien sûr, une fois arrivé à destination, il s’agit de drogue. Problème, rapidement, un appel suspect signale l’arrivée des policiers. Notamment menés par Mendez, les flics débarquent et une fusillade démarre direct.

S’en suit une phase de gunfight avec du cover shooter classique, puis d’un chemin bien précis à suivre. Le tout est évidemment très scripté puisqu’il s’agit d’une mission principale (et que l’on parle de Rockstar), et il y a pas mal d’autres situations de ce genre dans la suite du trailer.

Le rythme de la vidéo est par ailleurs très variable puisque l’on switche régulièrement entre missions principales et toutes les autres situations de gameplay, parfois d’une durée de quelques secondes seulement.

Une petite ellipse plus tard, on retrouve Jason et Lucia plus au calme, alors que Lucia doit se préparer pour que le duo se rende sur un rooftop pour discuter avec Brian Heder. Dans l’appartement, on peut ouvrir le frigo pour récupérer une bière ou se détendre en regardant des programmes à la télé.

Une fois Lucia prête, il est temps de prendre la voiture pour se rendre au rendez-vous. Là, on peut jeter un œil à la minimap qui est… particulière. On dirait une sorte d’affichage façon 3D isométrique. Un effet assez particulier, qui pose quelques réserves sur la lisibilité, mais pourquoi pas. Au passage, tandis qu’on roule, et c’est le cas pour chaque opus et les non-anglophones, il y a toujours ce souci de devoir se concentrer sur les sous-titres tout en roulant, ce qui n’est pas évident.

Basculons vers un autre extrait de mission a priori principale où le le duo doit récupérer un contact en voiture, et qui semble être Raul Batista. Hélas, dès son arrivée sur la banquette arrière, il faut échapper aux policiers. On incarne alors Jason pour tirer sur nos poursuivants, tandis que Lucia conduit automatiquement.

Et alors que tout le monde profite d’un temps mort dans une ruelle cachée au bout de quelques minutes de fusillade, on switche automatiquement sur Lucia pour conduire et terminer la course-poursuite au volant. La mission s’achève enfin après avoir brûlé la voiture dans un parking et récupéré un van pour extraire tranquillement la marchandise récupérée à bon port.

Dernière séquence de quête principale, Lucia et Jason sont embauchés pour protéger un certain Andrés de Léon. Après l’avoir récupéré de nuit à l’aéroport, direction l’inauguration du siège de l’entreprise Megamundo. Le duo prend l’ascenseur et se sépare, avec chacun son étage. La mission continue par oreillette, d’abord avec Jason, qui reste près de Andres.

Là encore, ça ne tarde pas à chauffer puisqu’un groupe armé vient gâcher la fête. On repart sur une séquence de cover shooter avec Jason puis, une fois dans un petit moment de répit, on voit qu’il peut échanger avec Lucia des SMS. Celle-ci lui tient compte de la situation et, dans une ambiance très Piège de Cristal, Lucia doit s’en sortir sans ses armes, qu’on lui a prises.

Énième transition vers Jason, et notre homme nous montre qu’à certains moments, une élimination à l’arme à feu s’effectue via une kill cam au ralenti très Sniper Elite. À ce détail s’ajoute surtout une barre de focus, nous permettant de ralentir le temps pour mieux cibler nos adversaires. Lucia en difficulté, on voit que l’on doit marteler un bouton puis saisir la chaussure à talon pour se sortir de l’emprise d’un ennemi, ce qui lui crève un œil au passage.

Voilà ce qu’il en est des extraits de mission, mais il y a encore énormément à dire sur la vidéo.

Beaucoup d’activités annexes et de mécaniques de GTA 6 sont montrées

Grand Theft Auto oblige, GTA 6 comporte énormément d’activités annexes, que ce soit des mini-jeux, du sport ou encore des quêtes. Voici ce que l’on a pu remarquer dans ce trailer, entre points inédits ou déjà aperçus dans des précédents trailers :

Comme évoqué précédemment, on peut traînasser sur le canapé pour regarder des programmes et des pubs satiriques à la télé

On voit à l’œuvre les braquages de magasin ou de banques. Il est possible de les réaliser avec Jason et Lucia ensemble, ou en solo avec l’autre qui vient nous récupérer

Des combats de catch seront présents

seront présents Plusieurs types de courses de voitures seront au rendez-vous : courses urbaines, courses sur circuit, courses de motocross dans la nature

Une nouvelle fournée de véhicules en action a été montrée : hydroglisseur, trottinette électrique, canoé

On peut taper un petit basket s’il y a un panier et un ballon à proximité

Il sera possible d’effectuer de la plongée sous-marine avec potentiellement des choses cachées sous l’eau

avec potentiellement des choses cachées sous l’eau On pourra effectuer de la musculation via une petite séquence de QTE comme pour le développé-couché

On aperçoit à un moment une parodie d’influenceur, en live avec son tchat, qui continuer de filmer depuis le coffre d’une voiture durant une course-poursuite avec les policiers. Vraisemblablement une mission annexe ou principale

On peut faire bronzette sur un transat à la plage

Des parcours avec cibles nous laisseront tester nos compétences de tir

nous laisseront tester nos compétences de tir Aller à un bar à strip tease et jeter de l’argent à des danseuses fera partie des activités que pourront faire ensemble Lucia et Jason

Du saut en parachute sera faisable

Quelques mécaniques évoquées dans les leaks ou non, ont également pu être aperçues :

Des interactions entre Jason et Lucia seront réalisables à la pression d’un bouton lorsqu’ils seront à proximité l’un de l’autre, comme se tenir la main

lorsqu’ils seront à proximité l’un de l’autre, comme se tenir la main La vitesse du switch entre les deux personnages dépend évidemment de leur distance l’un de l’autre : instantané s’ils sont à côté, plusieurs secondes s’ils sont dans des quartiers différents

Jason et Lucia ont tous les deux une icône symbolisant leur humeur. Les actions effectuées en solo ou à deux feront évoluer cette humeur

Les toutous peuvent être caressés, ce qui donne des points de moralité

On sera en mesure de s’équiper de foulard pour mener les braquages plus incognito

Au moment de voler un véhicule, on a le choix de casser une vitre ou d’y aller plus discrètement avec un petit QTE pour déverrouiller la porte

La visée est liée à un système de localisation des dégâts. Tirer et avoir le viseur qui devient rouge signifie que la blessure est mortelle, tandis qu’une couleur jaune signale une blessure qui met hors d’état de nuire mais a priori ne tue pas. La visée focus montre les zones du corps reliées à ces deux couleurs.

Vous l’aurez compris, jouer au jeu des détails et des petites subtilités signifie aussi que l’on est devant du GTA pur jus, sans grande surprise, avec simplement un niveau de profondeur et de soin plus ou moins important sur énormément d’aspects par rapport à GTA V, et c’est après tout ce que l’on devait en attendre. Cela dit, le plus bluffant reste encore a être abordé.

GTA 6 impressionne visuellement, même sur PS5 standard

La structure du trailer a été évoquée, son contenu aussi, mais le point qui a certainement le plus impressionné reste la technique. On le répète, la séquence a eu lieu sur PS5 standard, et si à la sortie du jeu le 19 novembre il y aura toujours une place pour tout un tas de bugs ou tout autre grain de sable visuel, on est quand même devant une version très, très belle.

Le rendu visuel est saisissant avec une quantité affolante de détails. Il n’y a qu’à voir la table sur laquelle la drogue est disposée au début du trailer, ou la constitution des différents appartements, des magasins, etc. La peau, la pilosité, les effets de transpiration, la textures des vêtements, à ce nombre déraisonnable de subtilités visuelles s’ajoute aussi une gestion assez dingue de l’éclairage, capable de livrer de jour comme de nuit une lumière authentique.

On n’ose pas imaginer la charge de travail qu’il a fallu abattre pour l’équipe de développement afin de réussir à nous sortir un résultat pareil. On ne cessera pas d’attendre d’avoir le jeu manette en main pour confirmer ou non la prouesse technique, mais les perspectives sur PS5 Pro et, à terme, sur PC peuvent être satisfaisantes.

Pour conclure, on a finalement eu une vidéo typiquement représentative de ce que peut être un GTA, avec tous les potards à fond et une ambition visuelle complètement démesurée que Rockstar veut injecter pour son prochain monstre économique. A côté d’un gameplay qui s’annonce hyper classique, pour ne pas dire daté, on retient évidemment un soin énorme sur les détails, les graphismes, la lumière, et une bonne pelletée de personnages hauts en couleur que l’on rencontrera au fil de l’histoire. Le duo Jason/Lucia a l’air également d’être une des bonnes réussites de ce GTA 6, qui débarquera le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.