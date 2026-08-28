La map de GTA 6 sera deux fois plus grande que GTA V, mais le jeu sera bloqué à 30 fps

Et il faudrait plus de 80 heures pour l’explorer à fond

Quand on voit les personnes qui ont posé des congés pour saigner GTA 6 à sa sortie, on se dit que les dizaines d’heures vont s’égrainer sans trop de souci. Oui mais voilà, aussi fou que cela puisse paraître, si jamais vous n’avez qu’une semaine devant vous, il est possible que ce ne soit pas suffisant.

Rob Nelson, co-directeur du studio Rockstar North situé en Écosse, a glissé l’information au Youtubeur TGG, présent sur place parmi les quelques personnes invitées : GTA 6 disposerait d’une carte dont la taille représenterait le double de celle de GTA V, et le triple de celle de Red Dead Redemption 2.

Une taille assez colossale qui se rajoute à la longue liste des signes d’une ambition démesurée pour Rockstar. On y inscrira également d’autres propos de Rob Nelson, qui a déclaré avoir eu besoin de 80 heures pour simplement terminer l’histoire principale et réaliser quelques à-côtés. On se méfie un peu de ce que veut dire « histoire principale », mais que ce soit long, ça on veut bien le croire.

Enfin, toujours de la bouche de Nelson et cette fois rapporté du côté de Flow Games, le studio vise les 30 fps sur toutes les consoles, y compris la Xbox Series S et la PS5 Pro donc. Avoir mieux que ça, lorsque l’on voit le rendu visuel global, serait tout bonnement de la magie noire, mais le lead developer ne ferme pas la porte à des améliorations futures et a même indiqué qu’il devait « consulter l’équipe technique pour déterminer si une option 60 fps sera disponible au lancement ou plus tard ».

GTA 6 débarquera le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series. Toutes les infos du dernier trailer sont à retrouver dans notre article.