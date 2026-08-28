Artefacts Resonance: A Plague Tale Legacy : où tous les obtenir pour le trophée Fureteuse ?

Nos guides sur les reliques du présent et du passé sur Resonance: A Plague Tale Legacy

Comme promis, vous pouvez retrouver ci-dessous nos deux guides complets des reliques du passé et du présent de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Pour faciliter la découverte de ces collectibles, nous avons fait en sorte de préciser le chapitre correspondant, mais aussi les sous-chapitres. De cette façon, il vous suffira de suivre l’histoire avec notre guide à portée de main, ou bien, recharger une partie à l’endroit que nous vous indiquons pour éviter de rejouer des séquences inutiles.

D’ailleurs, nous avons essayé d’omettre des éléments parlants ou spoilant de l’histoire. Ainsi, vous pouvez lire nos guides sans avoir la crainte d’avoir des éléments de l’histoire. Resonance: A Plague Tale Legacy est un jeu narratif avant tout, par conséquent, nous avons veillé à votre expérience de jeu, tout en vous proposant notre aide.

À quoi servent les reliques du présent et du passé sur Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Autant être honnête : les reliques du présent et du passé ne servent strictement à rien dans Resonance: A Plague Tale Legacy. À l’inverse des charmes qui proposent d’accorder quelques bonus passifs à Sophia, les reliques, elles, servent uniquement à connaître davantage d’anecdotes ou des bribes d’histoires.

Ainsi, les reliques du présent et du passé ne servent qu’à obtenir le trophée “Fureteuse”, qui est essentiel si vous souhaitez décrocher le platine.