Artefacts Resonance: A Plague Tale Legacy : où tous les obtenir pour le trophée Fureteuse ?

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Pour platiner Resonance: A Plague Tale Legacy, vous allez devoir trouver toutes les reliques du passé et du présent. Elles sont toutes cachées dans les chapitres du jeu, alors, pour vous aider, nous avons composé cet article qui vous permettra en quelques clics seulement de retrouver nos deux guides qui détaillent leurs positions.

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Notre guide des artefacts dans Resonance: A Plague Tale Legacy // Source : ActuGaming

Nos guides sur les reliques du présent et du passé sur Resonance: A Plague Tale Legacy

Comme promis, vous pouvez retrouver ci-dessous nos deux guides complets des reliques du passé et du présent de Resonance: A Plague Tale Legacy.

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Les artefacts de Resonance: A Plague Tale Legacy // Source : ActuGaming

Pour faciliter la découverte de ces collectibles, nous avons fait en sorte de préciser le chapitre correspondant, mais aussi les sous-chapitres. De cette façon, il vous suffira de suivre l’histoire avec notre guide à portée de main, ou bien, recharger une partie à l’endroit que nous vous indiquons pour éviter de rejouer des séquences inutiles.

D’ailleurs, nous avons essayé d’omettre des éléments parlants ou spoilant de l’histoire. Ainsi, vous pouvez lire nos guides sans avoir la crainte d’avoir des éléments de l’histoire. Resonance: A Plague Tale Legacy est un jeu narratif avant tout, par conséquent, nous avons veillé à votre expérience de jeu, tout en vous proposant notre aide.

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Resonance: A Plague Tale Legacy // Source : ActuGaming

À quoi servent les reliques du présent et du passé sur Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Autant être honnête : les reliques du présent et du passé ne servent strictement à rien dans Resonance: A Plague Tale Legacy. À l’inverse des charmes qui proposent d’accorder quelques bonus passifs à Sophia, les reliques, elles, servent uniquement à connaître davantage d’anecdotes ou des bribes d’histoires.

Ainsi, les reliques du présent et du passé ne servent qu’à obtenir le trophée “Fureteuse”, qui est essentiel si vous souhaitez décrocher le platine.

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Jaquette de Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy
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Date de sortie : 27/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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