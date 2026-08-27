The Séance of Blake Manor va enfin mener son investigation sur consoles à partir du 27 octobre

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En 2025, et en l’espace de six mois, Raw Fury se retrouvait derière deux sorties assez exceptionnelles : Blue Prince et The Séance of Blake Manor. Deux titres un peu cousin puisqu’ils partagent un style graphique similaire ainsi qu’un principe malin et addictif attisant la curiosité et garantissant une rejouabilité redoutable. Ce qui les différenciait, en revanche, c’est que The Séance of Blake Manor n’était pas encore disponible sur consoles. Une absence bientôt corrigée.

The Séance of Blake Manor // Source : Raw Fury

Mais toujours pas de localisation française

Il fait partie de notre top des meilleurs jeux indé de 2025, The Séance of Blake Manor va enfin être libéré de son unique disponibilité PC en arrivant sur les consoles actuelles. Une annonce faite durant la période de la Gamescom 2026 et qui nous est partagée en vidéo.

Rappelons que l’on incarne ici le détective Declan Ward, en 1897, sur les traces d’Evelyn Deane, une jeune femme disparue. Pour mener cette enquête, sa route le mène à un hôtel reculé, où des secrets et des personnages mystérieux attendent d’être percés à jour.

Seul souci, le temps passe à chaque action notable et la nuit qui tombe lance la Grande Séance, un rassemblement d’occultistes venus participer à une rencontre entre le monde des vivants et celui des morts. Il faut donc procéder minutieusement et bien solliciter ses neurones pour espérer lever le voile sur cette histoire de disparition. Attention toutefois aux non-anglophones, il n’est pas encore mention d’une traduction française.

Déjà disponible sur PC (Steam), The Séance of Blake Manor arrivera donc le 27 octobre sur PS5, Xbox Series et Switch 2. Il sera aussi disponible Day One sur le Game Pass.

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Jaquette de The Séance of Blake Manor
The Séance of Blake Manor
pc

Date de sortie : 27/10/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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