The Séance of Blake Manor va enfin mener son investigation sur consoles à partir du 27 octobre

Mais toujours pas de localisation française

Il fait partie de notre top des meilleurs jeux indé de 2025, The Séance of Blake Manor va enfin être libéré de son unique disponibilité PC en arrivant sur les consoles actuelles. Une annonce faite durant la période de la Gamescom 2026 et qui nous est partagée en vidéo.

Rappelons que l’on incarne ici le détective Declan Ward, en 1897, sur les traces d’Evelyn Deane, une jeune femme disparue. Pour mener cette enquête, sa route le mène à un hôtel reculé, où des secrets et des personnages mystérieux attendent d’être percés à jour.

Seul souci, le temps passe à chaque action notable et la nuit qui tombe lance la Grande Séance, un rassemblement d’occultistes venus participer à une rencontre entre le monde des vivants et celui des morts. Il faut donc procéder minutieusement et bien solliciter ses neurones pour espérer lever le voile sur cette histoire de disparition. Attention toutefois aux non-anglophones, il n’est pas encore mention d’une traduction française.

Déjà disponible sur PC (Steam), The Séance of Blake Manor arrivera donc le 27 octobre sur PS5, Xbox Series et Switch 2. Il sera aussi disponible Day One sur le Game Pass.