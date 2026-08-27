Usual June, la prochaine aventure spectrale de Finji, débarquera le 28 octobre

Parfait pour un Halloween soft

Ce ne sont pas les vacances que s’imaginaient June et ses potes, mais ils n’ont pu vraiment le choix maintenant. Usual June retracera l’histoire de ces jeunes gens, confrontés dans une mesure insoupçonnée aux secrets de la ville de Fen Harbor. Une aventure dont la teneur est condensée au sein du trailer de la date de sortie du jeu.

On aperçoit June, Sunny et Max se la couler douce avant qu’un événement ne les pousse à mener une enquête qui leur réserve bien des surprises. Notre héroïne va rapidement comprendre qu’elle est capable de voir les morts et de leur parler, et elle va donc finir par les aider.

Ses aventures consisteront donc à alterner à des moments précis entre exploration du monde réel et celle d’un continuum multidimensionnel en péril, dans lequel des combats devront être menés contre des créatures de toutes sortes, y compris des boss.

Usual June est désormais annoncé pour le 28 octobre sur PC (via Steam), un timing idéal pour une histoire de fantômes. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le titre, on vous renvoie vers nos impressions livrées suite à une petite preview. Notez qu’elle remonte à il y a deux ans, et qu’aujourd’hui le projet s’est sans doute étoffé et a été peaufiné.