Usual June, la prochaine aventure spectrale de Finji, débarquera le 28 octobre

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Annoncé en 2023, Usual June s’est présenté avec une proposition simple : sauver le monde en voyageant à travers les dimensions. Oui, là comme ça, rien de bien original, sauf quand l’on se concentre sur la manière dont l’aventure est mise en scène, avec cette espèce d’ambiance teenage légèrement spooky, dans des environnements aussi bien ancrés dans la vie réelle que dans un espace-temps tout à fait différent. Ce titre, développé et édité par Finji, vient de trouver sa date de sortie pour fin octobre.

Usual June // Source : Finji

Parfait pour un Halloween soft

Ce ne sont pas les vacances que s’imaginaient June et ses potes, mais ils n’ont pu vraiment le choix maintenant. Usual June retracera l’histoire de ces jeunes gens, confrontés dans une mesure insoupçonnée aux secrets de la ville de Fen Harbor. Une aventure dont la teneur est condensée au sein du trailer de la date de sortie du jeu.

On aperçoit June, Sunny et Max se la couler douce avant qu’un événement ne les pousse à mener une enquête qui leur réserve bien des surprises. Notre héroïne va rapidement comprendre qu’elle est capable de voir les morts et de leur parler, et elle va donc finir par les aider.

Ses aventures consisteront donc à alterner à des moments précis entre exploration du monde réel et celle d’un continuum multidimensionnel en péril, dans lequel des combats devront être menés contre des créatures de toutes sortes, y compris des boss.

Usual June est désormais annoncé pour le 28 octobre sur PC (via Steam), un timing idéal pour une histoire de fantômes. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le titre, on vous renvoie vers nos impressions livrées suite à une petite preview. Notez qu’elle remonte à il y a deux ans, et qu’aujourd’hui le projet s’est sans doute étoffé et a été peaufiné.

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Jaquette d'Usual June
Usual June
pc

Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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