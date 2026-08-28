GTA 6 : La romance entre Jason et Lucia est en réalité complètement optionnelle

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À l’occasion de son premier trailer diffusé il y a 3 ans, nous pensions que GTA 6 nous avait donné une information majeure, tout simplement visible sur le premier key art du jeu : nous incarnerons un couple amoureux. Eh bien après avoir diffusé le fameux trailer en exclusivité Netflix, des previews hands-off sont tombées, livrant des informations supplémentaires sur ce sixième opus, et on nous a (presque) menti dès le début.

GTA 6 // Source : Rockstar Games

Une relation évolutive avec conséquences narratives

Nombreuses sont les captures d’écran ou les séquences vidéo de GTA 6 où l’on voit Lucia et Jason complices, voire enlacés, ou allongés l’un sur l’autre, etc. Si la dynamique Bonnie & Clyde est in fine une réalité dans cette nouvelle aventure à Vice City, ce n’est pas pour autant une garantie.

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Source : Rockstar Games

En effet, selon IGN qui a pu se rendre chez Rockstar North, la relation amoureuse entre les deux personnages est tout bonnement optionnelle. Tout repose sur un système d’affinité qui dépend de la manière dont vous gérez la relation entre Lucia et Jason.

Passer du temps ensemble, et particulièrement dans le cadre d’activités optionnelles, comme aller au zoo, faire de la plongée, du kayak ou du parachutisme, favorisera le rapprochement entre les deux personnages. Braquer régulièrement ensemble, aussi. Par contre, négliger l’autre aura l’effet inverse. Précisément, cela peut arriver lorsque l’on ne répond pas à un SMS envoyé par le partenaire.

Notez qu’entretenir une relation amoureuse ou non ne conférera apparemment aucun avantage concret sur le gameplay. En revanche, que le couple soit formé ou non aura bien des conséquences narratives, et potentiellement des fins différentes, mais cela reste à voir.

GTA 6 est attendu pour le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series. Pour toutes les infos concernant le trailer Netflix, n’hésitez pas à aller consulter notre résumé.

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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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