GTA 6 : La romance entre Jason et Lucia est en réalité complètement optionnelle

Une relation évolutive avec conséquences narratives

Nombreuses sont les captures d’écran ou les séquences vidéo de GTA 6 où l’on voit Lucia et Jason complices, voire enlacés, ou allongés l’un sur l’autre, etc. Si la dynamique Bonnie & Clyde est in fine une réalité dans cette nouvelle aventure à Vice City, ce n’est pas pour autant une garantie.

Source : Rockstar Games

En effet, selon IGN qui a pu se rendre chez Rockstar North, la relation amoureuse entre les deux personnages est tout bonnement optionnelle. Tout repose sur un système d’affinité qui dépend de la manière dont vous gérez la relation entre Lucia et Jason.

Passer du temps ensemble, et particulièrement dans le cadre d’activités optionnelles, comme aller au zoo, faire de la plongée, du kayak ou du parachutisme, favorisera le rapprochement entre les deux personnages. Braquer régulièrement ensemble, aussi. Par contre, négliger l’autre aura l’effet inverse. Précisément, cela peut arriver lorsque l’on ne répond pas à un SMS envoyé par le partenaire.

Notez qu’entretenir une relation amoureuse ou non ne conférera apparemment aucun avantage concret sur le gameplay. En revanche, que le couple soit formé ou non aura bien des conséquences narratives, et potentiellement des fins différentes, mais cela reste à voir.

GTA 6 est attendu pour le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series. Pour toutes les infos concernant le trailer Netflix, n’hésitez pas à aller consulter notre résumé.