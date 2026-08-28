GTA 6 a bénéficié de la création de plus 600 000 animations pour, entre autres, ses PNJ et sa faune

Deux fois plus que Red Dead Redemption 2

Depuis de nombreuses années, Rockstar s’est mis en tête de repousser le niveau de réalisme et des détails visuels de chacune de ses productions. 13 ans après le cinquième opus, et 8 ans après Red Dead Redemption 2, GTA 6 est investi de la mission de décrocher la mâchoire à tout le monde.

Avant de voir à quel point ce sera le cas manette en main, un grand pas a été fait hier avec la diffusion de son trailer en exclusivité temporaire Netflix, où l’on a pu voir un rendu global impressionnant, sur PS5 standard. Et ce soin visuel, il est donc aussi présent jusque dans les moindres détails.

Le New York Times, qui a fait partie des élus pour assister à une présentation chez Rockstar North, a en effet eu l’information selon laquelle plus de 600 000 animations auraient été créées pour donner vie à Leonida, l’état fictif durant lequel se déroule le jeu. Cela concerne les personnages, la faune, les véhicules, et globalement tout ce qui bouge dans le monde du jeu. À titre de comparaison, RDR 2 atteignait les 300 000, et GTA V les 55 000.

Une mise en perspective à mettre aux côtés de la taille de la map de GTA 6, elle aussi deux fois plus grande, même si les animations sont par définition plus discrètes à l’œil. Une attention symbolisée par les propos de Aaron Garbut, directeur artistique et co-directeur de Rockstar North :

« Pour chaque pièce du jeu, il y a eu une réflexion particulière. Qui est assis où, qu’est-ce qu’ils boivent, les traces laissées sur la table… Les photos accrochées sur le mur représenteront les personnes présents dans la pièce, avec leurs tatouages sur les bras et leur famille en arrière-plan. Tout ceci a été créé, construit, photographié et placé dans cette pièce quelconque, au sein d’un bâtiment quelconque, dans une ville immense, au sein d’un monde entier. »

Pour le meilleur et pour le pire, Rockstar compte plus que jamais rester fidèle à sa réputation, et plus encore, afin de proposer l’univers vidéoludique populaire le plus immersif qui soit.