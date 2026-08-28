GTA 6 a bénéficié de la création de plus 600 000 animations pour, entre autres, ses PNJ et sa faune

2

À la suite de la diffusion du large aperçu de GTA 6 ce 27 août, des previews exclusives sont venues bombarder la toile de plein de petits détails et informations supplémentaires provenant directement de Rockstar North. On connait le souci de réalisme, quitte à être exacerbé, dont héritent les derniers Red Dead et GTA, et en apprenant le nombre d’animations dont va hériter l’épisode mettant en scène Jason et Lucia, on comprend bien qu’il compte franchir un cap supplémentaire.

GTA 6 // Source : Rockstar Games

Deux fois plus que Red Dead Redemption 2

Depuis de nombreuses années, Rockstar s’est mis en tête de repousser le niveau de réalisme et des détails visuels de chacune de ses productions. 13 ans après le cinquième opus, et 8 ans après Red Dead Redemption 2, GTA 6 est investi de la mission de décrocher la mâchoire à tout le monde.

Gta 6 official screenshot aout 2026 9 1

GTA 6 // Source : Rockstar Games

Avant de voir à quel point ce sera le cas manette en main, un grand pas a été fait hier avec la diffusion de son trailer en exclusivité temporaire Netflix, où l’on a pu voir un rendu global impressionnant, sur PS5 standard. Et ce soin visuel, il est donc aussi présent jusque dans les moindres détails.

Le New York Times, qui a fait partie des élus pour assister à une présentation chez Rockstar North, a en effet eu l’information selon laquelle plus de 600 000 animations auraient été créées pour donner vie à Leonida, l’état fictif durant lequel se déroule le jeu. Cela concerne les personnages, la faune, les véhicules, et globalement tout ce qui bouge dans le monde du jeu. À titre de comparaison, RDR 2 atteignait les 300 000, et GTA V les 55 000.

Une mise en perspective à mettre aux côtés de la taille de la map de GTA 6, elle aussi deux fois plus grande, même si les animations sont par définition plus discrètes à l’œil. Une attention symbolisée par les propos de Aaron Garbut, directeur artistique et co-directeur de Rockstar North :

« Pour chaque pièce du jeu, il y a eu une réflexion particulière. Qui est assis où, qu’est-ce qu’ils boivent, les traces laissées sur la table… Les photos accrochées sur le mur représenteront les personnes présents dans la pièce, avec leurs tatouages sur les bras et leur famille en arrière-plan. Tout ceci a été créé, construit, photographié et placé dans cette pièce quelconque, au sein d’un bâtiment quelconque, dans une ville immense, au sein d’un monde entier. »

Pour le meilleur et pour le pire, Rockstar compte plus que jamais rester fidèle à sa réputation, et plus encore, afin de proposer l’univers vidéoludique populaire le plus immersif qui soit.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
ps5 xbox series

Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

La map de GTA 6 sera deux fois plus grande que GTA V, mais le jeu sera bloqué à 30 fps

ps5 xbox series
La map de GTA 6 sera deux fois plus grande que GTA V, mais le jeu sera bloqué à 30 fps

GTA 6 : Étoiles de recherche, vol de voitures, apparence physique… plein d’infos sortent après le dernier trailer

ps5 xbox series
GTA 6 : Étoiles de recherche, vol de voitures, apparence physique… plein d’infos sortent après le dernier trailer

GTA 6 : La romance entre Jason et Lucia est en réalité complètement optionnelle

ps5 xbox series
GTA 6 : La romance entre Jason et Lucia est en réalité complètement optionnelle

GTA 6 : Voici tout ce qu’il faut savoir sur le gros trailer en partenariat avec Netflix

ps5 xbox series
GTA 6 : Voici tout ce qu’il faut savoir sur le gros trailer en partenariat avec Netflix
S'abonner
Me notifier des
guest
2 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Squadron 42 : Cloud Imperium Games (Star Citizen) repousse la sortie du jeu au 2ème trimestre 2027 à cause… de GTA 6
pc
Squadron 42 : Cloud Imperium Games (Star Citizen) repousse la sortie du jeu au 2ème trimestre 2027 à cause… de GTA 6
Elden Ring : Tarnished Edition – Notre avis sur la version Switch 2 du GOTY 2022
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Elden Ring : Tarnished Edition – Notre avis sur la version Switch 2 du GOTY 2022
Silent Hill: Townfall – On y a joué, une nouvelle vision très prometteuse de la saga
Silent Hill: Townfall – On y a joué, une nouvelle vision très prometteuse de la saga
Usual June, la prochaine aventure spectrale de Finji, débarquera le 28 octobre
pc
Usual June, la prochaine aventure spectrale de Finji, débarquera le 28 octobre
Tom Clancy’s The Division 2 brise enfin ses chaînes et voit plus loin avec une nouvelle extension
pc stadia ps4 xbox one
Tom Clancy’s The Division 2 brise enfin ses chaînes et voit plus loin avec une nouvelle extension
Ritual Tides : l’horreur lovecraftienne dans le bocage anglais se dévoile
pc
Ritual Tides : l’horreur lovecraftienne dans le bocage anglais se dévoile
The Séance of Blake Manor va enfin mener son investigation sur consoles à partir du 27 octobre
pc ps5 xbox series switch 2
The Séance of Blake Manor va enfin mener son investigation sur consoles à partir du 27 octobre
1047 Games met fin aux développements d’Empulse et Splitgate: Arena Reloaded et annonce son retrait du secteur des jeux service
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
1047 Games met fin aux développements d’Empulse et Splitgate: Arena Reloaded et annonce son retrait du secteur des jeux service
Silent Hill : Konami réaffirme son intention de sortir un jeu par an
pc ps5
Silent Hill : Konami réaffirme son intention de sortir un jeu par an
Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster dévoile son gameplay orienté action infiltration et plateforme
pc ps5 xbox series switch 2
Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster dévoile son gameplay orienté action infiltration et plateforme
Fable fait le tour de ses mécaniques dans une nouvelle et longue vidéo de gameplay
pc ps5 xbox series
fable
Nodusfall, le gros projet annoncé par HoYoverse, sera un free-to-play, mais pas un gacha
pc
Nodusfall, le gros projet annoncé par HoYoverse, sera un free-to-play, mais pas un gacha
Kingdom Hearts IV : L’action-RPG de Square Enix proposera des mondes plus détaillés que dans les précédents opus selon Tetsuya Nomura
pc ps5 xbox series switch 2
Kingdom Hearts IV : L’action-RPG de Square Enix proposera des mondes plus détaillés que dans les précédents opus selon Tetsuya Nomura
Crazy Taxi: World Tour met la nitro sur la nostalgie, mais ne prend aucun virage dangereux
pc ps5 xbox series switch 2
Crazy Taxi: World Tour met la nitro sur la nostalgie, mais ne prend aucun virage dangereux
Dotemu régale les rôlistes avec Long Rest Tavern, un jeu de gestion de taverne Donjons & Dragons
pc
Dotemu régale les rôlistes avec Long Rest Tavern, un jeu de gestion de taverne Donjons & Dragons
On a joué à Tides of Annihilation, qui veut rivaliser avec les grands cadors des jeux d’action
pc ps5 xbox series
On a joué à Tides of Annihilation, qui veut rivaliser avec les grands cadors des jeux d’action
Future Games Show Gamescom 2026 : Voici le résumé des 39 annonces (Last Ditch Effort, Alkimya: House of Wisdom, Kingdom III…)
pc ps5 xbox series switch ios android switch 2
Future Games Show Gamescom 2026 : Voici le résumé des 39 annonces (Last Ditch Effort, Alkimya: House of Wisdom, Kingdom III…)
Wolcen 2 : Le hack’n’slash français annonce son grand retour pour 2027
pc
Wolcen 2 : Le hack’n’slash français annonce son grand retour pour 2027
The Expanse: Osiris Reborn nous emmène sur Ganymède dans un nouveau trailer de gameplay
pc ps5 xbox series
The Expanse: Osiris Reborn nous emmène sur Ganymède dans un nouveau trailer de gameplay
Breakaway Hockey League : le studio de Revenge of the Savage Planet s’attaque au hockey sur glace
pc
Breakaway-hockey-league-vignette
Discrètement annoncé dès 2022, Last Ditch Effort étalera son magnifique pixel art sur PC en 2027
pc
Discrètement annoncé dès 2022, Last Ditch Effort étalera son magnifique pixel art sur PC en 2027
L’horreur à la Resident Evil s’invite à la Gamescom avec Alkimya: House of Wisdom
pc ps5
Alkimya-house-of-wisdom-vignette
La plateforme atmosphérique a encore de l’avenir avec The Journey Home
pc
La plateforme atmosphérique a encore de l’avenir avec The Journey Home
Dioxide : le shooter tactique post-industriel en cel-shading repointe le bout de ses guns dans une nouvelle bande-annonce
pc
Dioxide : le shooter tactique post-industriel en cel-shading repointe le bout de ses guns dans une nouvelle bande-annonce