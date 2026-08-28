GTA 6 : Étoiles de recherche, vol de voitures, apparence physique… plein d’infos sortent après le dernier trailer

L’évolution du système de recherche de GTA 6

Si le large aperçu de 26 minutes dont a pu faire l’objet GTA 6 nous a montré des extraits de missions principales, pas mal de détails et d’éléments liées aux activités annexes, ou encore un aperçu éblouissant de son rendu visuel, tout n’a pas été dit. Quelques personnes et sites triés sur le volet ont pu assister à une présentation dans les locaux de Rockstar North. IGN en a fait partie et a partagé tout un tas d’informations sur pas mal d’aspects liés au gameplay.

Par exemple, on en a appris plus sur le système de recherche. Les fameuses étoiles, atteignant cette fois-ci un maximum de six, symbolisent encore une fois l’agressivité et le nombre de renforts qui viendront vous arrêter, ou vous tuer, en sachant qu’il faut forcément qu’il y ait un témoin oculaire pour déclencher une première étoile. Mais ça ne s’arrête pas là.

Des icônes viennent désormais se glisser sous les étoiles, afin d’être tenu au courant des informations que les policiers ont sur nous. Une silhouette d’une personne signifie que la police sait à quoi vous ressemblez, une icône de cintre indique qu’elle sait comment vous êtes habillés, et enfin une caméra voudra dire qu’elle dispose d’images de vidéosurveillance sur lesquelles vous apparaissez.

Cela implique donc de devoir passer chez le coiffeur, se raser, ou se changer si besoin, de la même manière que l’on peut être contraint à changer de véhicule. Autre exemple, si la police recherche un couple, alors il sera judicieux de se séparer temporairement pour brouiller les pistes.

Il y aura même des situations où les étoiles seront blanches et vides, signe que vous êtes encore à proximité du délit mais que la police ne vous cible pas directement, vous laissant ainsi des chances de fuir plus facilement. Mettre un masque avant un délit peut favoriser ces étoiles « vides », d’ailleurs. Encore pas mal de détails sont encore à découvrir, comme le Profil Criminel, inspiré de Red Dead Redemption 2, dans une version légèrement différente où votre comportement vis-à-vis des PNJ peut avoir des conséquences sur la manière dont ils réagissent face à vous.

Le vol de voitures, ce n’est plus open bar

D’habitude, dans un Grand Theft Auto, si une voiture inoccupée nous plait, on l’ouvre – à la limite on casse sa vitre – puis on repart avec illico. Dans GTA 6, ce ne sera visiblement plus aussi simple. Comme un parc automobile de la vraie vie, il y a les voitures vieilles de plusieurs dizaines d’années, et des modèles plus récents ou haut de gamme. Si les premières pourront encore être volées assez facilement, soit brutalement, soit après un petit QTE pour faire passer une tige métallique, ce sera une autre histoire pour les autres.

Dispositifs de sécurité, traceurs GPS, les modèles de véhicules les plus luxueux seront durs à voler. Un outil reste essentiel avant d’espérer voler quoi que ce soit : l’application WAINK. Il s’agit d’un scanner qui vous donne toutes les informations dont vous avez besoin, y compris le niveau de sécurité. Selon celui-ci, vous pourriez avoir besoin par exemple d’une clé électronique qu’il faut avoir préalablement cloné grâce à un dispositif dont on ne dispose pas dès le début.

Le souci du détail va jusqu’au recel, où votre acheteur exigera qu’une balise de localisation soit par exemple retirée avant de vous payer, ou encore à votre propre usage personnel. En effet, si le véhicule volé est destiné à intégrer votre garage, il faudra l’immatriculer, et cela a un coût.

Notez quand même que le car jacking vous enlève pas mal de contrainte technologique pour voler un véhicule en marche, car il suffit juste de balancer son conducteur sur la route mais, pour le coup, vous aurez déclenché une étoile de recherche ou deux. Tout ce système évitera de se servir à la volée trop facilement, et transformera les séquences de fuites de GTA 6 pour les rendre plus difficiles et excitantes.

Étude animale, réseaux sociaux et go muscu

Terminons avec quelques fonctionnalités plus ou moins importantes. Par exemple, si jamais vous vous ennuyez durant votre aventure, sachez que l’équipe de développement a intégré le faux réseau social Snapmatic sur lequel on pourra scroller. Une chose déjà vue dans les jeux Marvel’s Spider-Man, que l’on imagine évidemment plus développée et réactive ici.

Les animaux occuperont une place notable aussi étant donné que l’on pourra étudier des animaux pour compléter un compendium. Une sorte de système de « collectibles » repris de Red Dead Redemption 2. Et vu qu’on parle d’animaux, caresser des toutous sera dans nos cordes, de quoi faire monter notre moralité. À l’inverse, on peut aussi les gronder, mais qui ferait ça ?

Enfin, les nostalgiques du système de corpulence dynamique de GTA San Andreas seront aux anges puisque aller à la salle de gym pour se muscler augmentera notre force, tandis qu’avoir la main lourde sur les repas vous feront prendre du poids, malgré la santé restaurée en contrepartie.

GTA 6 sortira le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, et si vous avez raté le dernier trailer du jeu, vous pouvez consulter notre résumé.