GTA 6 : Étoiles de recherche, vol de voitures, apparence physique… plein d’infos sortent après le dernier trailer

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L’événement vidéoludique de la fin de l’été, pour certains c’était, comme chaque année, la Gamescom, et pour d’autres, il s’agissait du large aperçu de GTA 6 en exclusivité temporaire sur Netflix. 26 minutes de gameplay plus tard, une scission a été réalisée entre les personnes qui en ressortent complètement charmées, et celles qui affichent une grande déception. On peut comprendre ces dernières, surtout dans la mesure où des infos importantes ont été révélées après coup, grâce à des previews que certains ont pu rédiger après avoir assisté à une démonstration confidentielle du jeu.

GTA 6 // Source : Rockstar Games

L’évolution du système de recherche de GTA 6

Si le large aperçu de 26 minutes dont a pu faire l’objet GTA 6 nous a montré des extraits de missions principales, pas mal de détails et d’éléments liées aux activités annexes, ou encore un aperçu éblouissant de son rendu visuel, tout n’a pas été dit. Quelques personnes et sites triés sur le volet ont pu assister à une présentation dans les locaux de Rockstar North. IGN en a fait partie et a partagé tout un tas d’informations sur pas mal d’aspects liés au gameplay.

Gta 6 official screenshot aout 2026 8 1

GTA 6 // Source : Rockstar Games

Par exemple, on en a appris plus sur le système de recherche. Les fameuses étoiles, atteignant cette fois-ci un maximum de six, symbolisent encore une fois l’agressivité et le nombre de renforts qui viendront vous arrêter, ou vous tuer, en sachant qu’il faut forcément qu’il y ait un témoin oculaire pour déclencher une première étoile. Mais ça ne s’arrête pas là.

Des icônes viennent désormais se glisser sous les étoiles, afin d’être tenu au courant des informations que les policiers ont sur nous. Une silhouette d’une personne signifie que la police sait à quoi vous ressemblez, une icône de cintre indique qu’elle sait comment vous êtes habillés, et enfin une caméra voudra dire qu’elle dispose d’images de vidéosurveillance sur lesquelles vous apparaissez.

Cela implique donc de devoir passer chez le coiffeur, se raser, ou se changer si besoin, de la même manière que l’on peut être contraint à changer de véhicule. Autre exemple, si la police recherche un couple, alors il sera judicieux de se séparer temporairement pour brouiller les pistes.

Il y aura même des situations où les étoiles seront blanches et vides, signe que vous êtes encore à proximité du délit mais que la police ne vous cible pas directement, vous laissant ainsi des chances de fuir plus facilement. Mettre un masque avant un délit peut favoriser ces étoiles « vides », d’ailleurs. Encore pas mal de détails sont encore à découvrir, comme le Profil Criminel, inspiré de Red Dead Redemption 2, dans une version légèrement différente où votre comportement vis-à-vis des PNJ peut avoir des conséquences sur la manière dont ils réagissent face à vous.

Le vol de voitures, ce n’est plus open bar

Gta 6 official screenshot aout 2026 3 2

GTA 6 // Source : Rockstar Games

D’habitude, dans un Grand Theft Auto, si une voiture inoccupée nous plait, on l’ouvre – à la limite on casse sa vitre – puis on repart avec illico. Dans GTA 6, ce ne sera visiblement plus aussi simple. Comme un parc automobile de la vraie vie, il y a les voitures vieilles de plusieurs dizaines d’années, et des modèles plus récents ou haut de gamme. Si les premières pourront encore être volées assez facilement, soit brutalement, soit après un petit QTE pour faire passer une tige métallique, ce sera une autre histoire pour les autres.

Dispositifs de sécurité, traceurs GPS, les modèles de véhicules les plus luxueux seront durs à voler. Un outil reste essentiel avant d’espérer voler quoi que ce soit : l’application WAINK. Il s’agit d’un scanner qui vous donne toutes les informations dont vous avez besoin, y compris le niveau de sécurité. Selon celui-ci, vous pourriez avoir besoin par exemple d’une clé électronique qu’il faut avoir préalablement cloné grâce à un dispositif dont on ne dispose pas dès le début.

Le souci du détail va jusqu’au recel, où votre acheteur exigera qu’une balise de localisation soit par exemple retirée avant de vous payer, ou encore à votre propre usage personnel. En effet, si le véhicule volé est destiné à intégrer votre garage, il faudra l’immatriculer, et cela a un coût.

Notez quand même que le car jacking vous enlève pas mal de contrainte technologique pour voler un véhicule en marche, car il suffit juste de balancer son conducteur sur la route mais, pour le coup, vous aurez déclenché une étoile de recherche ou deux. Tout ce système évitera de se servir à la volée trop facilement, et transformera les séquences de fuites de GTA 6 pour les rendre plus difficiles et excitantes.

Étude animale, réseaux sociaux et go muscu

Gta 6 official screenshot aout 2026 7 3

GTA 6 // Source : Rockstar Games

Terminons avec quelques fonctionnalités plus ou moins importantes. Par exemple, si jamais vous vous ennuyez durant votre aventure, sachez que l’équipe de développement a intégré le faux réseau social Snapmatic sur lequel on pourra scroller. Une chose déjà vue dans les jeux Marvel’s Spider-Man, que l’on imagine évidemment plus développée et réactive ici.

Les animaux occuperont une place notable aussi étant donné que l’on pourra étudier des animaux pour compléter un compendium. Une sorte de système de « collectibles » repris de Red Dead Redemption 2. Et vu qu’on parle d’animaux, caresser des toutous sera dans nos cordes, de quoi faire monter notre moralité. À l’inverse, on peut aussi les gronder, mais qui ferait ça ?

Enfin, les nostalgiques du système de corpulence dynamique de GTA San Andreas seront aux anges puisque aller à la salle de gym pour se muscler augmentera notre force, tandis qu’avoir la main lourde sur les repas vous feront prendre du poids, malgré la santé restaurée en contrepartie.

GTA 6 sortira le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, et si vous avez raté le dernier trailer du jeu, vous pouvez consulter notre résumé.

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Grand Theft Auto VI
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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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