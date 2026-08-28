Squadron 42 : Cloud Imperium Games (Star Citizen) repousse la sortie du jeu au 2ème trimestre 2027 à cause… de GTA 6

Publié le :

2 commentaires

Avatar de PikaDocMaster78/PikaDoc42

Rédigé par

2

Vous l’aviez peut-être oublié (et honnêtement nous pourrons difficilement vous le reprocher) mais Squadron 42 est censé arriver d’ici la fin de l’année sur PC. Cependant, cela fait déjà un moment que le jeu d’action Sci-Fi solo dans l’univers de Star Citizen n’a pas donné de nouvelles. Qui plus est, Cloud Imperium Games avait même émis quelques doutes sur sa capacité à pouvoir respecter cette fenêtre de lancement en septembre 2025. C’est donc sans réelle surprise que Chris Roberts, fondateur et PDG de la société américaine, a confirmé hier que le titre était officiellement décalé au 2ème trimestre 2027. Et quoi de mieux que la commercialisation future d’un certain GTA 6 pour tenter de justifier cet énième report !

Squadron 42 // Source : Cloud Imperium Games

Ben voyons, mon colon !

C’est dans un communiqué publié sur le site officiel de Robert Space Industries que Chris Roberts a annoncé la nouvelle. Outre évoquer longuement dedans ce qu’apportera l’Alpha 4.10 de Star Citizen, tout en insistant évidemment sur le fait que son déploiement signera « une étape importante » dans le cadre du développement du MMO spatial, le papa de la saga des Wing Commander a pris un peu de temps pour s’exprimer à propos de la production de Squadron 42, sur laquelle planche environ 55% des 611 personnes travaillant actuellement au sein des studios liés à Cloud Imperium Games :

« Lors de la CitizenCon 2024, nous avons annoncé un lancement en 2026. Notre plan initial était une sortie au quatrième trimestre […]. Mais comme le reste de l’industrie, il était hors de question de commercialiser le successeur spirituel de Wing Commander, un jeu sur lequel nous avons passé douze années d’efforts acharnés […], en plein milieu du buzz médiatique autour de GTA 6. Bien que GTA 6 ne sorte pas sur PC en novembre, la majeure partie des médias, créateurs et créatrices de contenu s’y consacreront entièrement, laissant peu de place à d’autres sujets. Nous avons examiné les fenêtres de sortie possibles début 2027 et avons décidé que le deuxième trimestre serait plus approprié pour Squadron 42. »

Dans ce même message, Chris Roberts a aussi déclaré que cette fenêtre de lancement sera affinée dès le mois d’octobre, période à laquelle des membres de la communauté Star Citizen auront accès de manière anticipée au titre, avant qu’une date de sortie précise ne soit partagée « peu après ». S’il est difficile de reprocher à Cloud Imperium Games de s’appuyer sur la commercialisation de la production de Rockstar pour essayer de justifier ce nouveau report, dans la mesure où l’entreprise américaine n’est pas la première (et ne sera pas la dernière ?) à le faire, on pourra se demander si le choix du 2ème trimestre 2027 est réellement une bonne idée sur le papier.

Pour rappel, Exodus d’Archetype Entertainment et The Expanse: Osiris Reborn d’Owlcat Games sont également prévus pour la même période, en avril pour le premier et au printemps pour le second. Certes, ce sont des action-RPG, pas des purs jeux d’action, et ils ne cibleront pas forcément des profils de joueurs et joueuses similaires à ceux de Squadron 42 mais ils sont déjà très attendus. Espérons donc que ces trois projets ne se cannibaliseront pas et trouveront leur public le moment venu. A suivre.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Squadron 42
Squadron 42
pc

Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Star Citizen passe la cap du milliard de dollars récolté, alors que Squadron 42 entre dans sa phase finale

pc
Star Citizen passe la cap du milliard de dollars récolté, alors que Squadron 42 entre dans sa phase finale

Star Citizen : Le jeu solo Squadron 42 n’est pas certain de sortir en 2026

pc
Star Citizen : Le jeu solo Squadron 42 n’est pas certain de sortir en 2026

Star Citizen : Le jeu solo Squadron 42 est encore une fois reporté et nous donne rendez-vous en 2026

pc
Star Citizen : Le jeu solo Squadron 42 est encore une fois reporté et nous donne rendez-vous en 2026

Star Citizen : Toujours plus d’argent, toujours plus de joueurs

pc
Star Citizen
S'abonner
Me notifier des
guest
2 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

La map de GTA 6 sera deux fois plus grande que GTA V, mais le jeu sera bloqué à 30 fps
ps5 xbox series
La map de GTA 6 sera deux fois plus grande que GTA V, mais le jeu sera bloqué à 30 fps
Elden Ring : Tarnished Edition – Notre avis sur la version Switch 2 du GOTY 2022
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Elden Ring : Tarnished Edition – Notre avis sur la version Switch 2 du GOTY 2022
GTA 6 : Étoiles de recherche, vol de voitures, apparence physique… plein d’infos sortent après le dernier trailer
ps5 xbox series
GTA 6 : Étoiles de recherche, vol de voitures, apparence physique… plein d’infos sortent après le dernier trailer
Silent Hill: Townfall – On y a joué, une nouvelle vision très prometteuse de la saga
Silent Hill: Townfall – On y a joué, une nouvelle vision très prometteuse de la saga
GTA 6 : La romance entre Jason et Lucia est en réalité complètement optionnelle
ps5 xbox series
GTA 6 : La romance entre Jason et Lucia est en réalité complètement optionnelle
GTA 6 : Voici tout ce qu’il faut savoir sur le gros trailer en partenariat avec Netflix
ps5 xbox series
GTA 6 : Voici tout ce qu’il faut savoir sur le gros trailer en partenariat avec Netflix
Usual June, la prochaine aventure spectrale de Finji, débarquera le 28 octobre
pc
Usual June, la prochaine aventure spectrale de Finji, débarquera le 28 octobre
Tom Clancy’s The Division 2 brise enfin ses chaînes et voit plus loin avec une nouvelle extension
pc stadia ps4 xbox one
Tom Clancy’s The Division 2 brise enfin ses chaînes et voit plus loin avec une nouvelle extension
Ritual Tides : l’horreur lovecraftienne dans le bocage anglais se dévoile
pc
Ritual Tides : l’horreur lovecraftienne dans le bocage anglais se dévoile
The Séance of Blake Manor va enfin mener son investigation sur consoles à partir du 27 octobre
pc ps5 xbox series switch 2
The Séance of Blake Manor va enfin mener son investigation sur consoles à partir du 27 octobre
1047 Games met fin aux développements d’Empulse et Splitgate: Arena Reloaded et annonce son retrait du secteur des jeux service
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
1047 Games met fin aux développements d’Empulse et Splitgate: Arena Reloaded et annonce son retrait du secteur des jeux service
Silent Hill : Konami réaffirme son intention de sortir un jeu par an
pc ps5
Silent Hill : Konami réaffirme son intention de sortir un jeu par an
Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster dévoile son gameplay orienté action infiltration et plateforme
pc ps5 xbox series switch 2
Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster dévoile son gameplay orienté action infiltration et plateforme
Fable fait le tour de ses mécaniques dans une nouvelle et longue vidéo de gameplay
pc ps5 xbox series
fable
Nodusfall, le gros projet annoncé par HoYoverse, sera un free-to-play, mais pas un gacha
pc
Nodusfall, le gros projet annoncé par HoYoverse, sera un free-to-play, mais pas un gacha
Kingdom Hearts IV : L’action-RPG de Square Enix proposera des mondes plus détaillés que dans les précédents opus selon Tetsuya Nomura
pc ps5 xbox series switch 2
Kingdom Hearts IV : L’action-RPG de Square Enix proposera des mondes plus détaillés que dans les précédents opus selon Tetsuya Nomura
Crazy Taxi: World Tour met la nitro sur la nostalgie, mais ne prend aucun virage dangereux
pc ps5 xbox series switch 2
Crazy Taxi: World Tour met la nitro sur la nostalgie, mais ne prend aucun virage dangereux
Dotemu régale les rôlistes avec Long Rest Tavern, un jeu de gestion de taverne Donjons & Dragons
pc
Dotemu régale les rôlistes avec Long Rest Tavern, un jeu de gestion de taverne Donjons & Dragons
On a joué à Tides of Annihilation, qui veut rivaliser avec les grands cadors des jeux d’action
pc ps5 xbox series
On a joué à Tides of Annihilation, qui veut rivaliser avec les grands cadors des jeux d’action
Future Games Show Gamescom 2026 : Voici le résumé des 39 annonces (Last Ditch Effort, Alkimya: House of Wisdom, Kingdom III…)
pc ps5 xbox series switch ios android switch 2
Future Games Show Gamescom 2026 : Voici le résumé des 39 annonces (Last Ditch Effort, Alkimya: House of Wisdom, Kingdom III…)
Wolcen 2 : Le hack’n’slash français annonce son grand retour pour 2027
pc
Wolcen 2 : Le hack’n’slash français annonce son grand retour pour 2027
The Expanse: Osiris Reborn nous emmène sur Ganymède dans un nouveau trailer de gameplay
pc ps5 xbox series
The Expanse: Osiris Reborn nous emmène sur Ganymède dans un nouveau trailer de gameplay
Breakaway Hockey League : le studio de Revenge of the Savage Planet s’attaque au hockey sur glace
pc
Breakaway-hockey-league-vignette
Discrètement annoncé dès 2022, Last Ditch Effort étalera son magnifique pixel art sur PC en 2027
pc
Discrètement annoncé dès 2022, Last Ditch Effort étalera son magnifique pixel art sur PC en 2027