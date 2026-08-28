Squadron 42 : Cloud Imperium Games (Star Citizen) repousse la sortie du jeu au 2ème trimestre 2027 à cause… de GTA 6

Ben voyons, mon colon !

C’est dans un communiqué publié sur le site officiel de Robert Space Industries que Chris Roberts a annoncé la nouvelle. Outre évoquer longuement dedans ce qu’apportera l’Alpha 4.10 de Star Citizen, tout en insistant évidemment sur le fait que son déploiement signera « une étape importante » dans le cadre du développement du MMO spatial, le papa de la saga des Wing Commander a pris un peu de temps pour s’exprimer à propos de la production de Squadron 42, sur laquelle planche environ 55% des 611 personnes travaillant actuellement au sein des studios liés à Cloud Imperium Games :

« Lors de la CitizenCon 2024, nous avons annoncé un lancement en 2026. Notre plan initial était une sortie au quatrième trimestre […]. Mais comme le reste de l’industrie, il était hors de question de commercialiser le successeur spirituel de Wing Commander, un jeu sur lequel nous avons passé douze années d’efforts acharnés […], en plein milieu du buzz médiatique autour de GTA 6. Bien que GTA 6 ne sorte pas sur PC en novembre, la majeure partie des médias, créateurs et créatrices de contenu s’y consacreront entièrement, laissant peu de place à d’autres sujets. Nous avons examiné les fenêtres de sortie possibles début 2027 et avons décidé que le deuxième trimestre serait plus approprié pour Squadron 42. »

Dans ce même message, Chris Roberts a aussi déclaré que cette fenêtre de lancement sera affinée dès le mois d’octobre, période à laquelle des membres de la communauté Star Citizen auront accès de manière anticipée au titre, avant qu’une date de sortie précise ne soit partagée « peu après ». S’il est difficile de reprocher à Cloud Imperium Games de s’appuyer sur la commercialisation de la production de Rockstar pour essayer de justifier ce nouveau report, dans la mesure où l’entreprise américaine n’est pas la première (et ne sera pas la dernière ?) à le faire, on pourra se demander si le choix du 2ème trimestre 2027 est réellement une bonne idée sur le papier.

Pour rappel, Exodus d’Archetype Entertainment et The Expanse: Osiris Reborn d’Owlcat Games sont également prévus pour la même période, en avril pour le premier et au printemps pour le second. Certes, ce sont des action-RPG, pas des purs jeux d’action, et ils ne cibleront pas forcément des profils de joueurs et joueuses similaires à ceux de Squadron 42 mais ils sont déjà très attendus. Espérons donc que ces trois projets ne se cannibaliseront pas et trouveront leur public le moment venu. A suivre.