Ritual Tides : l’horreur lovecraftienne dans le bocage anglais se dévoile

L’air marin ne fait pas que du bien

Comme tout jeu d’horreur à la première personne, un style notamment représenté par Amnesia, SOMA, Madison ou encore Visage, Ritual Tides pose les bases en quelques images. Le bruit des gouttes d’eau, le clapotis de l’eau qui résonne, ces choses qui grouillent discrètement et ces râles funestes suffisent à poser le décor de ce titre signé Verpaint et qui se veut aussi dérangeant que violent.

Dans Ritual Tides, les joueurs incarneront un personnage mystérieusement échoué sur une île britannique isolée (comme par hasard) dénommée Hortus. Sauvé par un dévot nommé Malcolm, il devra évidemment tenter de survivre et découvrir les secrets terrifiants qui se cachent au cœur de cette île, qui regorge d’ennemis difformes et grotesques et de dangers liés à un culte endémique.

Là où la majorité des jeux du genre optent pour un personnage sans défense, seulement capable de se cacher ou de courir, Ritual Tides donnera à son personnage un fusil. Mais ne vous attendez pas à une arme classique, les développeurs ayant très rapidement précisé que ce dernier offrira un comportement particulier. Il sera donc nécessaire de privilégier la fuite ou l’observation. Les créateurs promettent également un bestiaire varié, chacun proposant un comportement unique à prendre en compte pour s’en sortir.

Pour nous donner envie, l’équipe termine sa présentation en indiquant que si on aime Silent Hill, Amnesia et le travail de Lovecraft, Ritual Tides est fait pour nous. Nous verrons cela sur PC, à une date encore inconnue.