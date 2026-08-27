Ritual Tides : l’horreur lovecraftienne dans le bocage anglais se dévoile

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Annoncé il y a deux ans, Ritual Tides s’est depuis fait tout petit dans l’actualité. Discrètement reporté, il est pourtant développé par Verpaint, un studio au sein duquel se cachent quelques vétérans venus de CI Games, TT Games ou encore Rockstar Games. Le jeu d’horreur, qui mise évidemment sur ses créatures, son ambiance, son design audio et son caractère cinématique, a fait une apparition lors du Future Games Show diffusé durant la Gamescom. Une vidéo de gameplay que vous feriez mieux d’éviter si vous êtes sensibles à ce qui a beaucoup de pattes et de nombreuses dents.

Ritual tides // Source : Verpaint

L’air marin ne fait pas que du bien

Comme tout jeu d’horreur à la première personne, un style notamment représenté par Amnesia, SOMA, Madison ou encore Visage, Ritual Tides pose les bases en quelques images. Le bruit des gouttes d’eau, le clapotis de l’eau qui résonne, ces choses qui grouillent discrètement et ces râles funestes suffisent à poser le décor de ce titre signé Verpaint et qui se veut aussi dérangeant que violent.

Dans Ritual Tides, les joueurs incarneront un personnage mystérieusement échoué sur une île britannique isolée (comme par hasard) dénommée Hortus. Sauvé par un dévot nommé Malcolm, il devra évidemment tenter de survivre et découvrir les secrets terrifiants qui se cachent au cœur de cette île, qui regorge d’ennemis difformes et grotesques et de dangers liés à un culte endémique.

Là où la majorité des jeux du genre optent pour un personnage sans défense, seulement capable de se cacher ou de courir, Ritual Tides donnera à son personnage un fusil. Mais ne vous attendez pas à une arme classique, les développeurs ayant très rapidement précisé que ce dernier offrira un comportement particulier. Il sera donc nécessaire de privilégier la fuite ou l’observation. Les créateurs promettent également un bestiaire varié, chacun proposant un comportement unique à prendre en compte pour s’en sortir.

Pour nous donner envie, l’équipe termine sa présentation en indiquant que si on aime Silent Hill, Amnesia et le travail de Lovecraft, Ritual Tides est fait pour nous. Nous verrons cela sur PC, à une date encore inconnue.

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Jaquette de Ritual Tides
Ritual Tides
pc

Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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