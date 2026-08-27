Tom Clancy’s The Division 2 brise enfin ses chaînes et voit plus loin avec une nouvelle extension

Tom Clancy’s The Division 2 : tirs croisés

Tom Clancy’s The Division 2 est un succès sur la durée, mais il avait encore un problème majeur : à l’ère du multijoueur multi-supports, le titre ne permettait pas de profiter de l’expérience en cross-play. Si vous étiez sur PC et que vos camarades de jeu étaient sur console, il était impossible de partir looter en leur compagnie. Cette situation va bientôt être reléguée au rang de mauvais souvenir puisqu’Ubisoft a officialisé l’arrivée de ce même cross-play au cours de la Gamescom.

L’ajout de cette fonctionnalité aura lieu au cours du mois de novembre par l’intermédiaire d’une mise à jour. L’éditeur précise par ailleurs que le cross-play sera activé par défaut, qu’une migration automatique vers l’environnement cross-play va avoir lieu, qu’il sera possible d’utiliser des agents issus d’autres plateformes ou encore que la taille des clans va passer de 50 à 100 joueurs.

Direction Central Park

Ubisoft aurait pu se contenter de ce qui est objectivement une bonne nouvelle, mais non. L’équipe présente du côté de Cologne a annoncé qu’une nouvelle extension était en cours de développement sous le nom d’Echoes of Central Park. Il est encore trop tôt pour annoncer une fenêtre de sortie, mais il ne faudra pas attendre trop longtemps pour en savoir plus.

Le 24 septembre prochain à 18h, heure française, l’équipe de Tom Clancy’s The Division 2 diffusera une émission spéciale sur les chaînes YouTube et Twitch de la licence ainsi que sur les chaînes de l’éditeur. L’occasion d’en apprendre beaucoup sur cette nouvelle extension majeure. En attendant, vous pouvez dès aujourd’hui vous lancer dans la troisième saison de contenu de la huitième année, Red Horizon.