Tom Clancy’s The Division 2 brise enfin ses chaînes et voit plus loin avec une nouvelle extension

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Très apprécié de ses joueurs et lancé il y a un peu plus de 9 ans, The Division 2 n’entrevoit encore pas le bout du chemin. À l’occasion de la Gamescom, où Ubisoft brille avec Rayman Legends Retold, l’éditeur français a annoncé que les joueurs appréciant l’expérience sur divers supports allaient enfin pouvoir se retrouver. Ubisoft a également annoncé qu’une nouvelle extension était en chemin. De quoi patienter en attendant The Division 3, officialisé mais encore loin de la ligne de départ.

Tom Clancy's The Division 2 - Echoes of Central Park // Source : ActuGaming

Tom Clancy’s The Division 2 : tirs croisés

Tom Clancy’s The Division 2 est un succès sur la durée, mais il avait encore un problème majeur : à l’ère du multijoueur multi-supports, le titre ne permettait pas de profiter de l’expérience en cross-play. Si vous étiez sur PC et que vos camarades de jeu étaient sur console, il était impossible de partir looter en leur compagnie. Cette situation va bientôt être reléguée au rang de mauvais souvenir puisqu’Ubisoft a officialisé l’arrivée de ce même cross-play au cours de la Gamescom.

L’ajout de cette fonctionnalité aura lieu au cours du mois de novembre par l’intermédiaire d’une mise à jour. L’éditeur précise par ailleurs que le cross-play sera activé par défaut, qu’une migration automatique vers l’environnement cross-play va avoir lieu, qu’il sera possible d’utiliser des agents issus d’autres plateformes ou encore que la taille des clans va passer de 50 à 100 joueurs.

Direction Central Park

Ubisoft aurait pu se contenter de ce qui est objectivement une bonne nouvelle, mais non. L’équipe présente du côté de Cologne a annoncé qu’une nouvelle extension était en cours de développement sous le nom d’Echoes of Central Park. Il est encore trop tôt pour annoncer une fenêtre de sortie, mais il ne faudra pas attendre trop longtemps pour en savoir plus.

Le 24 septembre prochain à 18h, heure française, l’équipe de Tom Clancy’s The Division 2 diffusera une émission spéciale sur les chaînes YouTube et Twitch de la licence ainsi que sur les chaînes de l’éditeur. L’occasion d’en apprendre beaucoup sur cette nouvelle extension majeure. En attendant, vous pouvez dès aujourd’hui vous lancer dans la troisième saison de contenu de la huitième année, Red Horizon.

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Jaquette de Tom Clancy's : The Division 2
Tom Clancy's : The Division 2
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Date de sortie : 15/03/2019

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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