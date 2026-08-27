1047 Games met fin aux développements d’Empulse et Splitgate: Arena Reloaded et annonce son retrait du secteur des jeux service

Un hébergement peer-to-peer sera mis en place dès le 3 septembre

D’après le long communiqué publié hier sur ses réseaux sociaux et relayé par GamesIndustry, le studio américain a fait ce choix car les revenus générés par les deux jeux ne parvenaient plus à couvrir suffisamment les coûts requis afin de faire tourner correctement leurs serveurs dédiés. Une situation qui mettait en péril la viabilité de l’entreprise :

« Aujourd’hui, nous avons une annonce difficile à vous partager : nous mettons fin aux développements actifs d’Empulse et Splitgate: Arena Reloaded. C’est une nouvelle dure à écrire. Nous aimons ces jeux et nous savons que c’est décevant et frustrant pour beaucoup d’entre vous. Nous sommes désolés. La réalité est que ces deux jeux ne génèrent plus suffisamment de revenus pour couvrir les coûts de leurs serveurs dédiés. Nous avons continué à prendre en charge ces coûts car nous souhaitions donner à ces deux jeux toutes les chances de se développer mais nous sommes arrivés à un stade où cette situation n’est plus viable. Nous avons adoré travailler sur ces jeux, y jouer, les faire évoluer avec leurs communautés, et nous aurions aimé pouvoir continuer à les soutenir. »

Dans la suite de leur message, les développeurs déclarent toutefois qu’il est hors de question de les retirer du marché pour autant. En adoptant un type d’approche similaire à celui effectué sur le premier Splitgate, Splitgate: Arena Reloaded et Empulse seront retravaillés, de manière à rester jouable par l’intermédiaire d’un système d’hébergement « peer-to-peer ». Par ailleurs, le FPS inspiré de Titanfall profitera également de l’occasion pour ajouter une ultime carte à son roster et son prix de vente baissera, sans que nous connaissions encore ce nouveau au moment d’écrire ces lignes. Ces mises à jours seront déployées le 3 septembre prochain.

An Update on Empulse, Splitgate: Arena Reloaded, and What’s Next for 1047 Games pic.twitter.com/YYxxEwQSQK — 1047 Games (@1047Games) August 26, 2026

En conclusion, la société américaine a aussi tenu à s’exprimer sur son avenir. Après dix ans passés à concevoir des jeux service, elle compte se retirer de ce marché mais, que les fans se rassurent, elle n’a pas l’intention non plus de se retirer de l’industrie du jeu vidéo. Il faut cependant s’attendre à ce que ses futurs projets soient très différents des précédents qu’elle a imaginés jusqu’à présent. En quoi ? Nous l’ignorons. Espérons simplement que ces changements permettront à 1047 Games de sortir la tête de l’eau et qu’il ne sera pas nécessaire de recourir à une ou plusieurs vagues de licenciement supplémentaires pour y arriver. A suivre.