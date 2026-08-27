1047 Games met fin aux développements d’Empulse et Splitgate: Arena Reloaded et annonce son retrait du secteur des jeux service

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Ce n’est plus une surprise, depuis quelques années déjà, le marché des jeux service est saturé sur PC et consoles. En conséquence, la concurrence y est extrêmement rude et le nombre de titres fermant leurs serveurs presque aussi vite qu’ils les ont ouverts s’enchainent, encore et encore. Parmi les dernières productions « tombées au champ d’honneur », nous retrouvons notamment Splitgate: Arena Reloaded et Empulse. Lancés respectivement en 2025, sous le nom de Splitgate 2 pour le premier, et en juin 2026, en accès anticipé pour le second, ces deux FPS verront leurs développements s’arrêter dans quelques jours seulement. Et ce n’est pas tout puisque, malgré une ancienneté de dix ans dans le domaine, cette décision conduit également 1047 Games à se retirer du secteur des GAAS (« game as a servie »).

Clap de fin pour les deux FPS axés jeux service // Source : 1047 Games

Un hébergement peer-to-peer sera mis en place dès le 3 septembre

D’après le long communiqué publié hier sur ses réseaux sociaux et relayé par GamesIndustry, le studio américain a fait ce choix car les revenus générés par les deux jeux ne parvenaient plus à couvrir suffisamment les coûts requis afin de faire tourner correctement leurs serveurs dédiés. Une situation qui mettait en péril la viabilité de l’entreprise :

« Aujourd’hui, nous avons une annonce difficile à vous partager : nous mettons fin aux développements actifs d’Empulse et Splitgate: Arena Reloaded. C’est une nouvelle dure à écrire. Nous aimons ces jeux et nous savons que c’est décevant et frustrant pour beaucoup d’entre vous. Nous sommes désolés. La réalité est que ces deux jeux ne génèrent plus suffisamment de revenus pour couvrir les coûts de leurs serveurs dédiés. Nous avons continué à prendre en charge ces coûts car nous souhaitions donner à ces deux jeux toutes les chances de se développer mais nous sommes arrivés à un stade où cette situation n’est plus viable. Nous avons adoré travailler sur ces jeux, y jouer, les faire évoluer avec leurs communautés, et nous aurions aimé pouvoir continuer à les soutenir. »

Dans la suite de leur message, les développeurs déclarent toutefois qu’il est hors de question de les retirer du marché pour autant. En adoptant un type d’approche similaire à celui effectué sur le premier Splitgate, Splitgate: Arena Reloaded et Empulse seront retravaillés, de manière à rester jouable par l’intermédiaire d’un système d’hébergement « peer-to-peer ». Par ailleurs, le FPS inspiré de Titanfall profitera également de l’occasion pour ajouter une ultime carte à son roster et son prix de vente baissera, sans que nous connaissions encore ce nouveau au moment d’écrire ces lignes. Ces mises à jours seront déployées le 3 septembre prochain.

En conclusion, la société américaine a aussi tenu à s’exprimer sur son avenir. Après dix ans passés à concevoir des jeux service, elle compte se retirer de ce marché mais, que les fans se rassurent, elle n’a pas l’intention non plus de se retirer de l’industrie du jeu vidéo. Il faut cependant s’attendre à ce que ses futurs projets soient très différents des précédents qu’elle a imaginés jusqu’à présent. En quoi ? Nous l’ignorons. Espérons simplement que ces changements permettront à 1047 Games de sortir la tête de l’eau et qu’il ne sera pas nécessaire de recourir à une ou plusieurs vagues de licenciement supplémentaires pour y arriver. A suivre.

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Jaquette de Splitgate: Arena Reloaded
Splitgate: Arena Reloaded
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Date de sortie : 17/12/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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