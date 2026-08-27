Silent Hill : Konami réaffirme son intention de sortir un jeu par an

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Audrey

Rédigé par

1

Alors que Silent Hill : Townfall s’apprête à sortir dans un peu moins d’un mois, Konami profite de cette dernière ligne droite, mais aussi de la Gamescom 2026, pour réaffirmer sa volonté de sortir un jeu Silent Hill par an.

Silent Hill dans la brume // Source : Konami

Tout un programme pour Silent Hill

Cette ambition de Konami ne date pas d’hier. En effet, en fin d’année dernière, Motoi Okamoto, le producteur de la série Silent Hill, évoquait déjà cet objectif dans le cadre de la traditionnelle publication de 4Gamer invitant les grandes figures de l’industrie vidéoludique japonaise à partager leurs vœux pour l’année à venir.

Aujourd’hui, Motoi Okamoto profite de la Gamescom 2026, et d’une interview accordée à Gamesradar+, pour réitérer sa volonté de sortir un nouveau jeu Silent Hill par an :

Notre objectif est, si tout va bien, de pouvoir sortir un nouveau jeu chaque année.

Sans manquer de préciser également que le but est d’éloigner la franchise de son berceau d’origine, le Maine, un État des États-Unis ayant notamment servi d’inspiration à l’univers de Silent Hill :

Si nous restons cantonnés au même cadre américain, nous épuiserions les possibilités (narratives) et risquerions de lasser les joueurs.

Au-delà des lieux, l’éditeur souhaite également laisser aux différents studios travaillant sur la licence la liberté d’adapter l’univers de la licence à leur propre vision, en s’appuyant sur « les environnements et les types de narration qui leur conviennent le mieux ».

Une stratégie qui, dans l’ensemble, semble déjà porter ses fruits depuis 2 ans. Après le remake de Silent Hill 2 signé Bloober Team en 2024 et Silent Hill f en 2025 sous la houlette de NeoBards Entertainment, c’est donc bientôt au tour de Screen Burn de faire ses preuves avec Townfall, prévu le 24 septembre prochain sur PS5 et PC.

Et ce n’est que le début pour Konami, le studio japonais confiant également que d’autres projets sont actuellement en gestation, et le mot de la fin revenant à Motoi Okamoto sur la question :

De nombreux projets sont encore en cours d’élaboration et leurs titres n’ont pas encore été annoncés. Il est donc évident que nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Mais nous explorons et travaillons actuellement sur de nombreux projets […] D’autres expériences sont à venir, ainsi que différents types de jeux qui, nous en sommes convaincus, réserveront d’agréables surprises aux joueurs qui attendent ce titre avec impatience.

Silent hill townfall illustration 1

Silent Hill : Townfall // Source : Konami

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Silent Hill Townfall
Silent Hill Townfall
pc ps5

Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Opening Night Live 2026 : Le résumé complet des annonces de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom

pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Opening Night Live 2026 : Le résumé complet des annonces de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom

Silent Hill: Townfall nous fait visiter l’inquiétante St. Amelia à travers 19 minutes de gameplay

pc ps5
Silent Hill: Townfall nous fait visiter l’inquiétante St. Amelia à travers 19 minutes de gameplay

State of Play : Le résumé complet de l’émission du 2 juin (God of War: Laufey, Marvel’s Wolverine, Until Dawn 2…)

pc ps5 xbox series switch switch 2
State of Play : Le résumé complet de l’émission du 2 juin (God of War: Laufey, Marvel’s Wolverine, Until Dawn 2…)

Silent Hill Townfall revient nous glacer le sang dans un nouveau trailer et annonce sa sortie pour le 24 septembre sur PS5 et PC

pc ps5
Silent Hill Townfall revient nous glacer le sang dans un nouveau trailer et annonce sa sortie pour le 24 septembre sur PS5 et PC
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

1047 Games met fin aux développements d’Empulse et Splitgate: Arena Reloaded et annonce son retrait du secteur des jeux service
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
1047 Games met fin aux développements d’Empulse et Splitgate: Arena Reloaded et annonce son retrait du secteur des jeux service
Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster dévoile son gameplay orienté action infiltration et plateforme
pc ps5 xbox series switch 2
Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster dévoile son gameplay orienté action infiltration et plateforme
Fable fait le tour de ses mécaniques dans une nouvelle et longue vidéo de gameplay
pc ps5 xbox series
fable
Nodusfall, le gros projet annoncé par HoYoverse, sera un free-to-play, mais pas un gacha
pc
Nodusfall, le gros projet annoncé par HoYoverse, sera un free-to-play, mais pas un gacha
Kingdom Hearts IV : L’action-RPG de Square Enix proposera des mondes plus détaillés que dans les précédents opus selon Tetsuya Nomura
pc ps5 xbox series switch 2
Kingdom Hearts IV : L’action-RPG de Square Enix proposera des mondes plus détaillés que dans les précédents opus selon Tetsuya Nomura
Crazy Taxi: World Tour met la nitro sur la nostalgie, mais ne prend aucun virage dangereux
pc ps5 xbox series switch 2
Crazy Taxi: World Tour met la nitro sur la nostalgie, mais ne prend aucun virage dangereux
Dotemu régale les rôlistes avec Long Rest Tavern, un jeu de gestion de taverne Donjons & Dragons
pc
Dotemu régale les rôlistes avec Long Rest Tavern, un jeu de gestion de taverne Donjons & Dragons
On a joué à Tides of Annihilation, qui veut rivaliser avec les grands cadors des jeux d’action
pc ps5 xbox series
On a joué à Tides of Annihilation, qui veut rivaliser avec les grands cadors des jeux d’action
Future Games Show Gamescom 2026 : Voici le résumé des 39 annonces (Last Ditch Effort, Alkimya: House of Wisdom, Kingdom III…)
pc ps5 xbox series switch ios android switch 2
Future Games Show Gamescom 2026 : Voici le résumé des 39 annonces (Last Ditch Effort, Alkimya: House of Wisdom, Kingdom III…)
Wolcen 2 : Le hack’n’slash français annonce son grand retour pour 2027
pc
Wolcen 2 : Le hack’n’slash français annonce son grand retour pour 2027
The Expanse: Osiris Reborn nous emmène sur Ganymède dans un nouveau trailer de gameplay
pc ps5 xbox series
The Expanse: Osiris Reborn nous emmène sur Ganymède dans un nouveau trailer de gameplay
Breakaway Hockey League : le studio de Revenge of the Savage Planet s’attaque au hockey sur glace
pc
Breakaway-hockey-league-vignette
Discrètement annoncé dès 2022, Last Ditch Effort étalera son magnifique pixel art sur PC en 2027
pc
Discrètement annoncé dès 2022, Last Ditch Effort étalera son magnifique pixel art sur PC en 2027
L’horreur à la Resident Evil s’invite à la Gamescom avec Alkimya: House of Wisdom
pc ps5
Alkimya-house-of-wisdom-vignette
La plateforme atmosphérique a encore de l’avenir avec The Journey Home
pc
La plateforme atmosphérique a encore de l’avenir avec The Journey Home
Dioxide : le shooter tactique post-industriel en cel-shading repointe le bout de ses guns dans une nouvelle bande-annonce
pc
Dioxide : le shooter tactique post-industriel en cel-shading repointe le bout de ses guns dans une nouvelle bande-annonce
The Wolf Among Us Remastered : Le remaster du jeu d’aventure narratif de Telltale Games sortira le 29 octobre sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch xbox one switch 2
The Wolf Among Us Remastered : Le remaster du jeu d’aventure narratif de Telltale Games sortira le 29 octobre sur PC et consoles
No Law nous montre les talents de Grey Harker dans une petite vidéo de gameplay
pc ps5 xbox series
No Law nous montre les talents de Grey Harker dans une petite vidéo de gameplay
On a pu prendre en mains Fable, avec une démo qui nous laisse avec plus de questions que de réponses
pc ps5 xbox series
On a pu prendre en mains Fable, avec une démo qui nous laisse avec plus de questions que de réponses
PlayStation Plus : Voici les 4 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en septembre
ps5 ps4
PlayStation Plus : Voici les 4 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en septembre
KRAFTON dévoile un hack’n’slash à la sauce Dark Fantasy orientale : TARAE The Unbound
pc ps5 xbox series
TARAE-vignette
Xbox annonce officiellement sa fonctionnalité Disc-to-Digital pour Xbox One et Xbox Series X
xbox series xbox one
Xbox annonce officiellement sa fonctionnalité Disc-to-Digital pour Xbox One et Xbox Series X
Nouvelle difficulté, le Joker et Harley jouables, nouvelles tenues : LEGO Batman dévoile son DLC Collection Chaos
pc ps5 xbox series switch 2
Nouvelle difficulté, le Joker et Harley jouables, nouvelles tenues : LEGO Batman dévoile son DLC Collection Chaos
Ubisoft fait un bond de 27 ans dans le passé et annonce Heroes of Might and Magic III Remake
pc ps5 xbox series
Heroes-of-might-and-magic-3-remake-vignette