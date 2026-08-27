Silent Hill : Konami réaffirme son intention de sortir un jeu par an

Tout un programme pour Silent Hill

Cette ambition de Konami ne date pas d’hier. En effet, en fin d’année dernière, Motoi Okamoto, le producteur de la série Silent Hill, évoquait déjà cet objectif dans le cadre de la traditionnelle publication de 4Gamer invitant les grandes figures de l’industrie vidéoludique japonaise à partager leurs vœux pour l’année à venir.

Aujourd’hui, Motoi Okamoto profite de la Gamescom 2026, et d’une interview accordée à Gamesradar+, pour réitérer sa volonté de sortir un nouveau jeu Silent Hill par an :

Notre objectif est, si tout va bien, de pouvoir sortir un nouveau jeu chaque année.

Sans manquer de préciser également que le but est d’éloigner la franchise de son berceau d’origine, le Maine, un État des États-Unis ayant notamment servi d’inspiration à l’univers de Silent Hill :

Si nous restons cantonnés au même cadre américain, nous épuiserions les possibilités (narratives) et risquerions de lasser les joueurs.

Au-delà des lieux, l’éditeur souhaite également laisser aux différents studios travaillant sur la licence la liberté d’adapter l’univers de la licence à leur propre vision, en s’appuyant sur « les environnements et les types de narration qui leur conviennent le mieux ».

Une stratégie qui, dans l’ensemble, semble déjà porter ses fruits depuis 2 ans. Après le remake de Silent Hill 2 signé Bloober Team en 2024 et Silent Hill f en 2025 sous la houlette de NeoBards Entertainment, c’est donc bientôt au tour de Screen Burn de faire ses preuves avec Townfall, prévu le 24 septembre prochain sur PS5 et PC.

Et ce n’est que le début pour Konami, le studio japonais confiant également que d’autres projets sont actuellement en gestation, et le mot de la fin revenant à Motoi Okamoto sur la question :