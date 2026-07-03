CD Projekt Red annonce que Cyberpunk 2077 s’est vendu à plus de 40 millions d’exemplaires

Une très belle année en perspective pour la licence

Même toutes ces années après la sortie du jeu de base et de son DLC, Cyberpunk 2077 se permet d’accélérer et de se vendre plus vite que l’année passée. Il n’aura pas fallu attendre la fin de 2026 pour voir Cyberpunk 2077 dépasser la barre des 40 millions de jeux vendus, chose dont se félicite évidemment Michał Nowakowski, co-PDG de CD Projekt Red :

« Ces 40 millions d’exemplaires vendus témoignent de la force incroyable et durable de Cyberpunk 2077 et constituent un témoignage de ce que CD PROJEKT fait de mieux : créer des histoires de haute qualité et immersives qui incitent les joueurs à revenir pendant des années. C’est une excellente base pour nos projets à venir dans cet univers, y compris l’anime Cyberpunk : Edgerunners 2 qui arrivera cet automne. »

Il y a fort à parier que la diffusion de la série Cyberpunk Edgerunners II booste à nouveau les ventes du jeu, comme la première saison avait pu le faire. En route pour le cap symbolique des 50 millions donc, dans l’espoir de rattraper un jour The Witcher 3 et ses 65 millions de ventes.