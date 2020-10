Captain Tsubasa Dream Team est un énorme succès

Tandis que Captain Tsubasa : Rise of New Champions débarquait sur consoles et PC il y a quelques semaines, un certain Dream Team de la même licence évolue dans l’ombre depuis 2017. Il faut croire que ce jeu exclusif aux mobiles Android et iOS a bénéficié du succès de la récente sortie de son petit frère.

Plus de 30 millions de joueurs

Adaptation d’un registre bien différent de ce que propose Rise of New Champions, Captain Tsubasa Dream Team lorgne plutôt du coté de la stratégie et du jeu de rôle. Il propose par ailleurs des modes de jeu en ligne, permettant à plusieurs joueurs de s’affronter. Poussant le vice encore plus loin, le soft développé par Klab Games lançait même, il y a quelques temps, de véritables championnats en ligne.

Fort d’une communauté grandissante, Captain Tsubasa Dream Team revient faire un tour dans l’actualité cette semaine pour nous annoncer avoir dépassé les 30 millions de téléchargements. Un chiffre tout à fait honorable pour une adaptation de manga / animé sur mobiles. Pour cette occasion, le développeur prévoit pas mal de nouveau contenu à venir dans les prochains mois.

Nouveaux personnages, contenus gratuits à venir… Pour en savoir plus sur les nouveautés qui débarqueront sur ce jeu mobile dans les prochains mois, on vous renvoie vers le site officiel. Quant à Captain Tsubasa : Rise of New Champions, on lui souhaite un succès aussi retentissant. Vous pouvez retrouver notre test plutôt élogieux à cette adresse.