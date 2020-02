Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est un adaptation du manga du même nom, développé par Bandai Namco. De type football arcade, vous allez pouvoir affronter les rivaux historiques de Tsubasa comme les frères Tachibana et leurs acrobaties ou même Shun Nitta. Vous pourrez également profiter du mode Histoire, vous permettant de profiter de cinématiques retraçant les meilleurs moments de Captain Tsubasa.